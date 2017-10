Waarom moet alleen Vegetarische Slager namen wijzigen?

"Daar hebben we geen klacht over ontvangen en geen onderzoek naar gedaan'', aldus een woordvoerder van de NVWA. "Daar hebben we dus geen oordeel over.''



Verantwoordelijk

Als er een klacht wordt ingediend, zal de warenautoriteit die per product beoordelen. Wel voegt de NVWA er aan toe dat producenten zich aan dezelfde regels moeten houden: consumenten mogen niet worden misleid door een combinatie van vegetarische vleesvervangers en toevoegingen van dieren of vleesproducten. "Producenten zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Warenwet.''



De Consumentenbond is verbaasd over de maatregel van de NVWA. "Gelijke monniken, gelijke kappen, zou je zeggen'', reageert de bond. "Uit eigen onderzoek weten we dat vegetarische producten niet of nauwelijks tot klachten of misverstanden leiden.''



Volgens de Consumentenbond staat op verpakkingen van de Vegetarische Slager heel groot dat het om een vegetarisch product gaan. "En dat is dus geen vlees.''



Geen klachten

Op de Visvrije Tonyn van de Vegetarische Slager staat nadrukkelijk vermeld dat soja de bron van eiwitten is en ook daar heeft de bond geen problemen mee. Meer zorgen bestaan over de gezondheidsclaims van producten waarin veel verborgen suikers zitten.