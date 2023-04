Waarom moesten de fietsnietjes in de Jodenbreestraat verdwijnen?

Al een paar keer gezien: fietsers die tijdens het inhalen in de prut terechtkwamen en bijna over de kop sloegen. Beeld Jennifer Gijrath

Er komen vast óók buurtbewoners bij de Albert Heijn in de Jodenbreestraat, maar het lijkt een veilige veronderstelling dat een belangrijke doelgroep van dit filiaal de stadsforens is: mensen op weg van werk naar huis die nog even een vergeten boodschap meenemen. Fiets neerzetten tussen fietspad en rijstrook. Veilig aan iets stevigs vastgemaakt. Even snel, in en uit.

De Jodenbreestraat was daarvoor perfect geëquipeerd: veel fietsnietjes, over een lengte van bijna honderd meter. Met een hoge doorloopsnelheid, want er was eigenlijk altijd wel plek. De meeste mensen leken deze nietjes vooral te gebruiken waarvoor waar ze bedoeld waren: kortparkeren. Een perfecte voorziening voor de stad die Amsterdam is, waar mensen in beweging zijn en geen tijd hebben om oeverloos te emmeren met hun vervoermiddel voordat ze iets nuttig kunnen gaan doen.

Verleden tijd

Maar goed, de alinea hierboven is niet voor niets ineens in de verleden tijd. Die nietjes zijn er namelijk niet meer. Verwijderd, alweer wéken geleden. Waar ze stonden is niks meer. Ja, aarde. Zeiknat en platgedrukt door vrachtwagens die hier ineens hun kans schoon zagen. Al een paar keer gezien: fietsers die tijdens het inhalen in de prut terechtkwamen en bijna over de kop sloegen.

Het is bekend: Amsterdam houdt van z’n fietsers, ze leveren een belangrijk bijdrage aan het bereikbaar en leefbaar houden van de stad. Maar stilstaande fietsen worden gezien als een probleem. Een bestuurder van stadsdeel Centrum zei het bijna tien jaar geleden al: het grootste probleem dat ik heb is fietsparkeren.

Moeite versus profijt

Wie door de stad rijdt en zijn fiets kwijt wil, moet daar soms moeite voor doen. Dan moet je naar beneden, stallen in dat uitdijende arsenaal van ondergrondse gelegenheden. Of je moet oversteken en meters maken. Dat is prima, als je je fiets er langdurig laat staan. Dan pakt de moeite die je doet afgezet tegen de uren waarin je er vervolgens profijt van hebt positief uit.

Maar in Jodenbreestraat gaat die vlieger niet op. Hier moet je kort zijn en wil je dus snel parkeren. Voor de deur. Parkeervakken lijken uitkomst te moeten bieden omdat die minder ruimte opsouperen, maar het meest probate middel tegen fietsdiefstal is toch echt nog altijd het vastklinken aan een paal of een fietsenrek. Dat moet juist hier toch gewoon anders kunnen?

‘Er komen groenvakken in plaats van fietsen’ Het verwijderen van de fietsnietjes heeft te maken met de vergroening van de Jodenbreestraat, laat een woordvoerder van stadsdeel Centrum weten. De parkeerplekken worden aan de overkant ‘gecompenseerd’. Waar nu fietsen staan komen groenvakken dus. “Dat is onderdeel van de verbetering van de fietsroute van en naar de Nieuwmarkt. Het aanplanten van de vakken zou in eerste instantie worden uitgevoerd in combinatie met ander plantwerk in de omgeving: het plaatsen van bloembakken rondom de bomen in de Jodenbreestraat. Dat project is helaas uitgesteld. Het projectteam van de fietsroute Nieuwmarkt heeft voor het plantwerk nu zelf een aannemer gevonden om dit werk te verrichten. Dat zal binnenkort plaatsvinden.”

Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: