Waarom meldde niemand de vermissing van UvA-student Bansi?

Sumanta Bansi kwam in 2016 naar Nederland om te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Beeld Opsporing Verzocht

“We kregen eind november de eerste melding van haar vermissing binnen,” zegt een woordvoerder van de politie. Van de student is sinds februari 2018 niks meer vernomen. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip die naar haar leidt.

De politie werd uiteindelijk op de hoogte gesteld van Bansi’s vermissing door een priester uit Rotterdam. Haar familie uit Suriname zocht eind november contact met hem omdat ze sinds februari niks meer van Bansi hadden gehoord.

De Surinaamse student kwam in 2016 naar Nederland om te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ten tijde van haar verdwijning woonde ze bij een echtpaar in Hoorn. Naast haar studie liep ze stage bij een tandartspraktijk.

Studie

Bansi studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. “We weten dat studievrienden het wel gek vonden dat ze niet meer op school kwam,” zegt een politiewoordvoerder. Toch namen zowel de universiteit als studiegenoten geen contact op met de politie. “Dat is opvallend, maar niet strafbaar.”

De Universiteit van Amsterdam wil niet ingaan op de vraag waarom ze de verdwijning van de student niet eerder hebben opgemerkt of hebben gemeld bij de politie. “Voor vragen over deze zaak verwijzen wij door naar de politie,” zegt een woordvoerder.

Ook liep Bansi stage bij tandartspraktijk Astina Dental. Nadat ze niet op haar werk kwam opdagen, probeerde de praktijk tevergeefs contact met haar op te nemen. “We waren benieuwd wat er met haar was. We belden en appten haar, maar ze reageerde niet,” zegt assistent Sahti van Astina Dental.

De praktijk ging ervan uit dat Bansi niet serieus was. “We dachten: die wil niet meer komen. Ze kwam vaak te laat.” Ook was de student onduidelijk over haar opleiding. “We vroegen meermaals om de stagegegevens van haar school maar steeds had ze een smoes.” Bansi had tegen de praktijk gezegd dat ze studeerde aan de Academische Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), verbonden aan de UvA. De praktijk kwam er uiteindelijk via de recherche achter dat dit niet klopte.

Hindoetempel

Over Bansi is verder bekend dat ze zo nu en dan een Hindoetempel bezocht in Amsterdam-Zuidoost. Al geruime tijd voor haar verdwijning werd ze daar niet meer gezien. “De laatste keer dat ze bij ons in de tempel kwam was in 2017,” zegt medewerker Behari Behari. “Daarom hebben we haar verdwijning niet opgemerkt.”

Volgens Behari kwam ze ongeveer een keer per maand bidden in de tempel. “We kennen haar niet persoonlijk en hadden ook geen contactgegevens van haar.”

