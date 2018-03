Waarom lopen al die mensen de Stille Omgang eigenlijk?

2. Hoe is het ooit begonnen?

Op 15 of 16 maart 1345 kreeg in zijn woning in de Kalverstraat een stervende man de laatste sacramenten toegediend. De man braakte de hostie, onderdeel van het ritueel, uit, waarop deze volgens gebruik in de brandende haard werd geworpen.



De volgende dag werd de hostie ongeschonden teruggevonden en naar de pastoor gebracht, om vervolgens op wonderbaarlijke wijze weer terug te keren naar het huis van de zieke man. Midden in de Kalverstraat voltrok zich het wonder, dat bekend kwam te staan als het Mirakel van Amsterdam.



Sacramentswonderen als deze maakten diepe indruk en leidden tot een grote trek van gelovigen uit heel Europa naar de plek van het wonder. Op de plek van de woning in de Kalverstraat werd later dan ook het kerkgebouw de Heilige Stede gebouwd.