Waarom leraren wéér staken: 'Werkdruk maakt iedereen gek'

1. Alweer een staking?

Inderdaad. De afgelopen twee jaar werd één keer landelijk gestaakt, later werd in de vorm van een estafettestaking per regio het werk neergelegd. Onder leiding van Jan van de Ven en Thijs Roovers, meesters en voormannen van PO in actie, kwam het basisonderwijs massaal in stakingsmodus. De ergernis over het verschil in betaling tussen leerkrachten in het basisonderwijs versus leraren in het voortgezet onderwijs was een van de grootste katalysatoren. Verder spelen de hoge werkdruk en het groeiende lerarentekort een rol.