Waarom KLM-Boeing 787 te laat kwam op eigen feestje

KLM wilde de laatste honderd dagen voor haar honderdjarig jubileum aftrappen met een groots onthaal van de nieuwste aanwinst in aanwezigheid van luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen en honderden genodigden. Maar vliegtuigfabrikant Boeing gooide roet in het eten. De speciaal beschilderde Boeing 787-10 die het feestje had moeten opleuken, stond nog bij de fabriek in Charleston.

KLM hield zich destijds op de vlakte, maar de oorzaak is nu uitgelekt via de Post and Courier uit Charleston. De Amerikaanse krant kreeg een pak reacties toegespeeld, waaronder die van KLM. Normaliter blijft zulke kritiek binnenskamers.

‘Ruim onder de aanvaardbare standaard,’ zo beoordeelde KLM de fabricage van haar eerste ‘lange’ Dreamliner, een grotere versie van de toestellen waarmee de maatschappij al vliegt. ‘Zowel het personeel in de fabriek als het management van Boeing is overwerkt. Wij zien dit naar onze mening gereflecteerd in de geleverde kwaliteit.’

Montagefouten

Wat volgt is een waslijst aan montagefouten, geen van allen cruciaal, maar voor KLM onaanvaardbaar. Het team van KLM weigerde te tekenen voor overdracht van de ‘Oranjebloesem’, ondanks de druk die vanwege het jubileum op de aflevervlucht stond. Zolang een toestel niet door de maatschappij wordt geaccepteerd, zijn alle mankementen de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

KLM heeft nog veertien ‘lange’ Dreamliners besteld, maar twijfelt of Boeing de benodigde kwaliteit op tijd kan leveren. En volgens de Courier staat de vliegmaatschappij niet alleen. Bij Etihad liepen drie leveringen vertraging op, omdat toestellen nog aangepast moesten worden nadat ze de fabriek hadden verlaten. Bij een toestel voor Singapore Airlines moesten bekraste ruiten worden vervangen en achtergebleven gereedschap uit afgesloten ruimtes in de staart worden verwijderd. Bij een vliegtuig van Eva Air zaten bouten van het staartvlak los.

Volgens American Airlines ontbreekt het in 90 procent van de gevallen aan een tweede controle. Daarop zegde Boeing de komst van een nieuwe inspecteur toe. De fabrikant laat weten de kritiek van maatschappijen te waarderen en ter harte te nemen.

De Oranjebloesem arriveerde uiteindelijk in alle stilte een dag te laat op Schiphol.