Waarom kiezen de musea wél voor verplichte mondkapjes?

Terwijl winkeliers de keuze om mondkapjes te dragen vooral overlaten aan de klant zelf, kiezen grote Amsterdamse musea overwegend voor een draagplicht van mondkapjes. ‘We hopen kritische mensen te overtuigen.’

Bezoekers van de Hermitage en De Nieuwe Kerk vragen al vanaf het begin van de coronacrisis wat ze er kunnen verwachten, zegt persvoorlichter Martijn van Schieveen. “Als een van de eerste musea hebben we alle maatregelen doorgevoerd toen we op 1 juni opnieuw opengingen, zelfs afgeplakte vakken op de grond waarin is aangegeven hoeveel mensen erin mogen staan.”

Dus toen burgemeester Femke Halsema maandagavond alle inwoners en bezoekers van Amsterdam dringend adviseerde om een mondkapje te dragen, lag het voor de hand voor de Hermitage en De Nieuwe Kerk om het dragen ervan te verplichten, net als in elk geval acht andere musea in Amsterdam. Zo hebben het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum één lijn getrokken, aldus persvoorlichter Marie-José Raven van het Stedelijk.

Behoefte aan duidelijkheid

Maar waarom? Wellicht omdat het museumpubliek doorgaans wat ouder, en daarmee kwetsbaarder is? “Dat niet, maar we zien wel dat bezoekers zich goed voorbereiden op een museumbezoek,” zegt Raven. Van Schieveen: “Er zitten bezoekers op leeftijd tussen, maar we krijgen van alle leeftijdsgroepen de vraag wat we tegen corona doen.”

Volgens woordvoerder Kim Koopman van het Amsterdam Museum hebben bezoekers ook behoefte aan duidelijkheid. “Vandaar dat we zelf de keuze voor onze bezoekers maken, in plaats van de overweging bij individuele bezoekers neer te leggen die daar dan mee moeten worstelen en ook niet weten wat andere bezoekers in het museum doen.”

Ze benadrukt dat in musea in buurlanden het dragen van een mondkapje prima werkt en ‘niet afdoet aan de beleving van het museum’. Bezoekers die geen mondkapje bij zich hebben kunnen er eventueel gratis eentje van het Amsterdam Museum krijgen.

De Museumvereniging merkt ook dat veel musea in Amsterdam de mondkapjesplicht invoeren – ook vanuit het besef dat ‘lagere besmettingsaantallen in het belang van ons allemaal zijn,’ zegt persvoorlichter Janneke Visser. Maandagavond heeft de vereniging alle leden van de vereniging – zo’n 400 musea – meegegeven om bij hun veiligheidsregio na te gaan welke aanvullende maatregelen er zijn.

Agressie aan de deur

Hoe anders is het bij de winkels, die ook verzocht worden het mondkapje in het deurbeleid op te nemen, maar toch anders beslisten – mede door de verwachting dat een verplichting tot discussie en zelfs agressie aan de deur gaat leiden.

Hermitagewoordvoerder Van Schieveen deelt die zorg niet. “Wij doen ook een beroep op het publiek en attenderen bezoekers op de mondkapjesplicht op een aardige manier. We gaan de komende dagen aankijken wat voor vragen we krijgen, en wat er gebeurt als mensen het kapje niet willen dragen. We hopen dat mensen die kritisch zijn op mondkapjes overtuigd kunnen worden.”

Raven van het Stedelijk Museum zegt ‘veel vertrouwen’ te hebben in de bezoekers. “We gaan hen uitleggen waarom we dit doen, en gaan ervan uit dat ook zij het belangrijk vinden om het coronavirus terug te dringen. Tot nu toe hoeven we overigens amper wat uit te leggen, de meeste bezoekers komen al zelf met een mondkapje binnen.”