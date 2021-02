Waarom kan de politie met een eigen sleutel de Weesperflat in?

Een studentenkamer in de Weesperflat. Beeld Charlotte Odijk

Twee 22-jarige studenten, van wie de namen bekend zijn bij de redactie, wonen met zestien anderen in de Weesperflat, aan de Weesperstraat in het centrum. In de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 februari vierden ze met z’n vieren de verjaardag van hun huisgenoot. Plots kregen ze wel heel onverwacht gezelschap van politieagenten.

“Ineens zagen we door het raam in de deur acht mannen,” vertelt een van de studenten. “Al vrij snel stonden ze in onze woonkamer. Ze begonnen grapjes te maken. Zo zei eentje: ‘oh, ik ruik dat de frituur aan staat, mogen we ook wat?”

Daklozen in de winter

Dat werkte ontwapenend, maar toen rees de vraag: wie had de politie binnengelaten? “Dat bleek geen van onze huisgenoten te zijn,” zegt een andere bewoner. Naderhand vertelde de wijkagent haar dat de politie een sleutel heeft voor gebruik bij calamiteiten. “Dat verbaasde ons, want het bleek dat ze afkwamen op een melding van geluidsoverlast.”

De bewoners geven toe: er is met enige regelmaat sprake van geluidsoverlast. “Maar de politie weet dat als zij bij ons aanbelt, wij de deur opendoen. En sinds wanneer is geluidsoverlast een calamiteit?"

Navraag bij wooncorporatie De Key leert dat de politie inderdaad een sleutel heeft om de Weesperflat binnen te kunnen bij calamiteiten. Dat geldt ook voor andere studentenflats in hun beheer, maar de verhuurder zegt niet welke. “De sleutel is onder andere gebruikt toen er sprake was van daklozen die een slaapplaats zochten in de winter," zegt een woordvoerder.

‘Extreme geluidsoverlast’

Ook de politie zegt dat het ‘niet ongebruikelijk is’ dat ze in bezit is van sleutels zoals deze. Volgens een woordvoerder hebben agenten dit specifieke incident als ‘uitzonderlijk’ beschouwd, vanwege een melding van extreme geluidsoverlast. Zij zegt dat de bewoners de politieagenten toestemming hebben gegeven om de woning te betreden.

Dat stuit op weerwoord van de bewoners. “Ze stonden opeens in de kamer, dus dat is niet het geval. Wij zijn ook nooit op de hoogte gesteld van die sleutel.” Overigens zegt de politiewoordvoerder graag in gesprek te willen met de bewoners over het gebruik van de sleutel.

Uilenstede

Mag een verhuurder überhaupt bij voorbaat een sleutel aan de politie geven? “Als de politie de woning van een burger binnen wil, moet zij altijd een machtiging bij zich hebben,” zegt hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van de Open Universiteit. Die machtiging kan worden uitgegeven door een (hulp)officier van justitie. “Een uitzondering vormt acuut gevaar, bijvoorbeeld als je woning in de fik staat.”

Wat de politie in de Weesperflat heeft gedaan, kan volgens Brinkhoff eigenlijk niet. “Daar zit het grote goed van het huisrecht achter. We maken allerlei regels zodat de overheid niet te gemakkelijk in je woning kan staan.”

Vorige zomer betrad de politie op studentencampus Uilenstede ook een studentenhuis na een melding van geluidsoverlast. Dat bleek later onrechtmatig te zijn.

De volledige namen zijn bekend bij de redactie.