Waarom je nu niet in het Amsterdamse water moet zwemmen: ‘Alsof de hele stad in je gezicht hoest’

Zwemmers bij het Marineterrein (buitenzwembad). Beeld Mariet Dingemans

Hoe is het water zo vervuild geraakt?

“Dat heeft te maken met de enorme regenbuien van dit weekend, zondag bleek er al 60 mm water te zijn gevallen. In het centrum heeft Amsterdam een gemengde riolering. Dat stelsel voert het vuile rioolwater samen met het veel schonere regenwater in één buis af naar de rioolwaterzuivering bij het Westelijk Havengebied. Als het heel veel heeft geregend, is het afvalwater flink verdund en loopt het riool vol. Als er geen water meer bij kan, dan kunnen de gemengde riolen overlopen, de grachten in.”

“De gemeente geeft nu een negatief zwemadvies, omdat de ze Amsterdammers wil informeren dat het water van slechte kwaliteit is. Het is niet verstandig om te zwemmen, maar weet ook dat de gemeente niet verantwoordelijk is als jij er toch in gaat.”

Hoe vaak komt zoiets voor?

“Dit gebeurt zo’n drie tot vijf keer per jaar. Als het regent zoals afgelopen weekend, dan heeft het water drie etmalen nodig om te herstellen. Door uv-licht breken ziektekiemen snel af. Ook herstelt de Amstel zich snel, omdat het rioolwater wegstroomt naar het IJ. Het water zou aankomende donderdag dus weer hersteld moeten zijn.”

“Ik zie wel dat de regenbuien steeds frequenter en heftiger worden. En als het vaker intensief regent in de zomer, meer dan 10 millimeter in een uur of 20 millimeter in een paar uur, dan gaat dit vaker voorkomen.”

“Het kan natuurlijk nog veel erger, zoals we juli vorig jaar hebben gezien in Limburg. En nu in Zuid-Noorwegen valt er ook een verschrikkelijke hoeveelheid regen. Het is echt een heftige zomer qua neerslag, niet alleen in Nederland. De straten worden natter, de plassen worden groter. Maar gelukkig hebben we in Amsterdam nog geen grote problemen gehad en geen beelden gezien zoals de jongeman die in 2014 na een zomerse stortbui op een luchtbedje door de Niersstraat dobberde.”

Hoe vies is dat water na hevige regenval?

“Komt het afvalwater bij het oppervlaktewater, dan komen ook alle ziektekiemen die in de stad rondzwerven, zoals buikgriepen en virussen, in het water terecht. Ga je zwemmen, dan kom je in aanraking met al die virussen. De ene ziekte is besmettelijker dan de ander, maar in principe zwem je in een cocktail van alle ziektes. Als je het water in gaat, is het alsof de hele stad in je gezicht hoest.”

“Op het moment dat er regen valt als het een tijd droog is geweest, dan komt er ook straatvuil bij het wateroppervlakte. Neem de Prinsengracht: als er afval ligt op de rand van de kade, loopt het via de kade ook de gracht is. Dat is afval dat van de kade afstroomt. Grachten hebben dus ook last van afspoelend straatafval.”

Is het water overal in Amsterdam even vervuild?

“Het gemengde rioolstelsel loopt door heel Amsterdam. Dus ja, het is overal erg vies. Het rioolstelsel is voor een heel groot deel aan elkaar verbonden, en heeft 230 plekken waar het kan overlopen. Daar waar het hard heeft geregend en het riool het niet kan verwerken, kan het stelsel dus overlopen.”