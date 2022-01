Waarom is er een Witte de Withstraat? Deze borden geven uitleg

In de Chassébuurt in Amsterdam-West zijn borden geplaatst die meer uitleg kunnen geven over historische figuren. Ontwerper Arjan Braaksma onthult het bord aan de De Rijpgracht. Beeld Dingena Mol

De borden zijn geplaatst in drie buurten in West waar straten zijn vernoemd naar historische figuren. Amsterdammers kunnen een wandeling maken door de Admiralenbuurt, de Chassébuurt en de Zeeheldenbuurt en via informatieborden en QR-codes met audiofragmenten meer te weten komen over de achtergronden van de personen.

Het project is het gevolg van een samenwerking van de gemeente met de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksbureau Van Gisteren. Naar aanleiding van een motie van GroenLinks en Bij1 die in november 2018 aandrongen op een inventarisatie van de vernoeming van omstreden personen uit de koloniale periode.

Omstreden personen

Het college gaf uitvoering aan de motie, met de kanttekening dat het onderzoek niet mocht resulteren in een lijst met omstreden personen. In plaats daarvan was het de bedoeling dat de historische rol en context van de namen wordt geschetst, zodat alle Amsterdammers zelf een mening kunnen vormen.

Studenten van de master Publieksgeschiedenis van de UvA hebben in 2020 en 2021 in opdracht van de gemeente de geschiedenis van de straatnamen in deze drie buurten geïnventariseerd.

Geschiedenis

Wethouder Rutger Groot Wassink is blij met het project. “De afgelopen jaren is er in binnen- en buitenland veel gesproken over straatnamen en standbeelden van historische figuren in de publieke ruimte. Het is belangrijk om je te verdiepen in de geschiedenis en achtergronden van historische figuren die we terugvinden op de straatnaamborden in de stad.”

Vorig jaar werd na bijna negentig jaar de Amsterdamse straatnamencommissie opgedoekt en vervangen door een adviesraad met meer oog voor inclusie en diversiteit.