Waarom is een kaartje voor boten nodig tijdens Pride?

Feestvierende toeschouwers op de Amstel tijdens de botenparade in de grachten vorig jaar. Beeld ANP

1. Wat is er nu weer aan de hand met Pride?

Over Pride Amsterdam, en dan vooral de wereldberoemde botenparade op zaterdagmiddag, is elk jaar discussie. Als er niet wordt gekissebist over de vercommercialisering van het evenement door bedrijven die het feest sponsoren, is er wel spanning tussen bewoners van de binnenstad en de organisatie over herrie en overlast. De vraag lag zelfs op tafel of Pride nog wel past in het steeds drukkere centrum. Aan die discussie maakt burgemeester Halsema een einde, onder voorwaarde dat Pride de organisatie nog professioneler aan zou pakken.

Vanaf aankomende editie, op zaterdag 3 augustus, moeten Amsterdammers die met hun bootje langs de kant liggen tijdens Pride, een speciaal vignet aanschaffen. Dat kan omdat de hele route, het bekende rondje Nieuwe Herengracht - Amstel - Prinsengracht, tot evenemententerrein wordt aangewezen.

Zonder vignet is varen of aanmeren niet toegestaan. Een dagkaartje voor bootjes kost tussen de 35 en 175 euro, afhankelijk van de omvang van het vaartuig. Een vignet aanvragen kan via www.botenparade.nl. Inmiddels zijn 1000 vignetten verkocht. Dat is negentig procent van het beschikbare aantal vignetten.

Wie een vignet aanschaft, gaat automatisch akkoord met de huisregels van Pride, zoals een verbod op geluidsinstallaties. Ook verplichten schippers zich om na afloop van Pride direct weer weg te varen en niet in het gebied van de route te blijven plakken. Zwemmen is niet toegestaan. De vignetten gelden alleen voor botenbezitters, bezoekers die vanaf de kades naar de tocht kijken hoeven geen entree te betalen.

2. Waarom is dit nodig, vorige edities van Pride liepen toch niet uit de hand?

Dat niet, maar de sfeer langs de route wordt steeds minder gezellig, aldus opvarenden die meedoen aan de parade. Het varieert van geklier met waterpistolen richting de deelnemende boten, obscene gebaren van toeschouwers, tot het gooien van bier.

De overlast komt vooral van grote sloepen vol dronken toeschouwers die aan de wal liggen. Hierbij gaat het in sommige gevallen om commerciële partijen die tickets verkopen en delen van de kade en het water afzetten voor de betalende gasten. “Vaak denken mensen dat die feesten ook bij Pride horen, maar dat is niet zo. Deze partijen pikken er een graantje van mee. Dat willen we voorkomen door het uitgeven van vignetten,” zegt woordvoerder Danny de Vries van de Stichting Amsterdam Gay Pride, de organisatie achter het feest.

3. En de bewoners, die willen het feest toch weghebben uit de binnenstad?

Er zijn de afgelopen jaren meerdere rechtszaken gevoerd door ontevreden omwonenden die de overlast van Pride niet langer accepteren. De rechter heeft een verzoek om een verbod steeds terzijde geschoven, maar de organisatie voelt wel dat zij de binnenstadbewoners tegemoet moet treden. De Vries: “Het wordt voller en voller, dan zal je iets moeten doen.”

Door vignetten in combinatie met strenge regels, hoopt de stichting vooral de overlast in te dammen die ontstaat als de botenparade voorbij is gevaren. Bovendien gaan gemeentelijke handhavers in de dagen voorafgaand aan de parade al actief letten op mensen die zonder vergunning een feestlocatie opbouwen langs het water. Ook gelden er dwangsommen voor gebouwen en locaties die bij eerdere edities voor veel overlast hebben gezorgd.

Plannen om het feest te verplaatsen naar Zuidoost of Nieuw-West zijn van tafel. “Pride is een evenement dat thuishoort in de Amsterdamse binnenstad’, schrijft Halsema in de vergunning. “De Pride laat aan de wereld zien dat je in Amsterdam kunt zijn wie je bent en dat je mag houden van wie je wilt.”

4. Entreeheffing, gaat dat werken?

Het is een beproefde maatregel. Ook festival Kwaku, voorheen gratis te bezoeken in het Nelson Mandelapark, kent sinds enkele jaren betaalde toegang. Daarmee is de organisatie geprofessionaliseerd. Over het besluit werd van meet af aan veel geklaagd, maar de bezoekersaantallen hebben er niet onder te lijden gehad.

Onder wijlen burgemeester Van der Laan zijn de grote gratis feesten op Koningsdag verdwenen ten gunste van betaalde (commerciële) festivals in en rond de stad, om de overlast van voornamelijk feestvierders van buiten de stad in te dammen.