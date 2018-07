Waarom is Amsterdam zo goed in hiv-bestrijding?

Dat het internationale megacongres AIDS2018 in Amsterdam wordt gehouden is geen toeval. Los van de geschiedenis in hiv-onderzoek en het tolerante imago heeft de stad nog een pre: ze doet het opvallend goed in hiv-preventie.



In cijfers: Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in de stad is in vijf jaar tijd gehalveerd naar 162 in 2015. In 2016 waren dat er met 168 nog altijd heel veel minder dan de 300 tot 360 nieuwe diagnoses per jaar waar de stad jarenlang mee kampte.