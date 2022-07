Waarom in Amsterdam overal tegelijk aan de weg wordt gewerkt

Er zijn weinig dingen die fietsers en automobilisten zo frustreren als werkzaamheden. En in Amsterdam zijn dat er nogal wat. Van de afgesloten Piet Heintunnel tot de wegvernieuwing tussen het Paleis op de Dam en het Mercatorplein – het lijkt wel of de stad overal openligt. Waarom wordt al dat onderhoud juist nú uitgevoerd en werd het niet gedaan in de coronajaren, toen we veel minder buiten de deur kwamen?

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool, praat presentator Lorianne van Gelder met Paroolverslaggever Marc Kruyswijk over een bekende irritatie van menig Amsterdammer: opengebroken straten.

Want klopt ons gevoel dat er nu op wel héél veel plekken tegelijk aan de weg wordt gewerkt? Waarom moet de renovatie van de Piet Heintunnel anderhalf jaar duren? En wie bepaalt eigenlijk welke straat, brug of kade aan vernieuwing toe is?

Volgens Kruyswijk is het niet zo verwonderlijk dat de stad momenteel voelt als een grote bouwput. “Amsterdam heeft veel onderhoudstaken eindeloos voor zich uitgeschoven en er komt een moment dat dat niet langer verantwoord kan.” Met name bij bruggen en kades is de situatie soms precair, vertelt de verslaggever. “Bruggen worden nu ontzettend in de gaten gehouden en op het moment dat een deskundige zegt dat het niet langer kan, worden ze accuut afgesloten.”

De twee projecten die momenteel voor de meeste overlast zorgen zijn de renovatie van de Piet Heintunnel, die al ruim een jaar dicht is, en de ‘Oranje Loper’. De route tussen het Paleis op de Dam en het Mercatorplein wordt vernieuwd en deels heringericht. Een project dat nog jaren zal duren en zeker niet het laatste is dat op de planning staat.

Wie denkt dat het nu al erg is, kan zijn borst natmaken, concluderen Kruyswijk en Van Gelder. Het wordt namelijk nog véél erger. Waarom dat zo is en welk project pas echt voor ‘een hel’ gaat zorgen, hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de nieuwe podcast Amsterdam wereldstad komen onmisbare Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en host Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks aan de hand, samen met experts van binnen en buiten de krant. Iedere maandagochtend verschijnt een nieuwe aflevering. In een interview vertellen Van Gelder en eindredacteur Josien Wolthuizen alles over de nieuwe podcast.

