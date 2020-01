Waarom het vervangen van loden waterleidingen een ingewikkeld probleem is

Ymere laat zien waarom de loden waterleidingen onder honderden woningen in Noord zo’n hardnekkig probleem zijn. ‘Er zit geen enkele structuur in, dat maakt het ingewikkeld.’

Onder de opengebroken keukenvloer van een leegstaande huurwoning op de Waddendijk is de boosdoener snel gevonden. Daar ligt de ­loden leiding die in dit huizenblok het drink­water besmet. En in één oogopslag wordt duidelijk dat het nog niet meevalt om hier een nieuwe waterleiding te leggen. Net onder de balken die de houten planken van de vloer dragen, ligt de loden leiding. In het zand.

Ook Ymere-regiomanager Chris Pettersson kijkt ervan op. “Tussen de leiding en de balken zit maar vijf millimeter.” Kruipruimtes zijn een zeldzaamheid in de negentig tot honderd jaar oude tuindorpen. “Je kruipt er niet effe onder om de waterleiding te vervangen.”

Onder de keuken zien we meteen de tweede ­reden waarom het loodprobleem zich niet zomaar laat oplossen. Het drinkwater dat via deze woning het huizenblok is binnengekomen, gaat via de keuken naar de buren. Daar zijn alle loden leidingen weggehaald, weet Pettersson. Maar via deze huurwoning, die onlangs na 37 jaar is vrijgekomen, krijgen de buren dus nog steeds looddeeltjes in het drinkwater.

100 jaar oude bouwtekeningen

Dat in de tuindorpen van Noord te veel lood in het drinkwater zit, was in oktober een schok voor veel bewoners. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor lood, dat tast hun leervermogen aan. Maar ook voor ouderen blijkt het schadelijk. Inmiddels staat voor ruim vierhonderd ­woningen vast dat er lood in het drinkwater zit. Waarschijnlijk komen daar nog honderden ­woningen bij die nog in afwachting zijn van de testresultaten.

Een team van ruim twintig mede­werkers van Ymere wordt al drie maanden volledig in ­beslag genomen door de zoektocht naar een ­oplossing. Oorspronkelijk zijn alle woningen in deze tuindorpen van Ymere. De woningcorporatie heeft sinds oktober 6300 woningen tegen het licht ­gehouden – huurwoningen en voor­malige corporatiewoningen die zijn verkocht.

In Noord vragen veel bewoners zich af: kon dat nou echt niet sneller? Ook dat illustreert Ymere graag in de leegstaande huurwoning. Hier komt de waterleiding bij de deur binnen en loopt dan via de keuken naar de buren, maar uit bouw­tekeningen van soms een eeuw geleden moest Ymere opmaken dat dit in bijna elk blok weer anders was. “Er zit geen enkele structuur in,” zegt Pettersson. “Dat maakt het extra ingewikkeld.”

Operatie Lood Eruit

En dan was er nog de vraag waar het lood in het verleden was weggehaald. In zo’n 5000 woningen, weet Ymere inmiddels. Informatie over ­renovaties van soms tientallen jaren geleden, bleek onvindbaar of verstopt in ordners van voor het computertijdperk.

Dit jaar begint Ymere aan Operatie Lood Eruit. In drie proefblokken heeft de ­woningcorporatie bouwbedrijven uitgenodigd om methodes te ontwikkelen waarmee snel veel loden leidingen vervangen kunnen worden met zo min mogelijk overlast. “In woningen die bewoond worden, kunnen we natuurlijk niet zo rücksichtslos de vloer openbreken als we hier hebben gedaan,” zegt Pettersson.

Hoe dan ook verwacht Ymere nog twee tot drie jaar bezig te zijn. In Noord roept dat veel vragen op. Dat is wel heel lang voor leidingen die zo schadelijk zijn voor de gezondheid van vooral kinderen. Maar Ymere komt nog genoeg bewoners tegen die niet willen meewerken. “Ze zeggen: voor mij hoeft het niet. Het zal mijn tijd wel duren,” zegt Pettersson. “In elk blok moet iedereen het erover eens zijn, voordat we daar aan de slag kunnen. Dat is niet iets wat je regelt op een achternamiddag.”