Waarom het lerarentekort juist in Amsterdam zo nijpend is

Een vierdaagse schoolweek, ouders voor de klas of maandelijks een nieuwe invaller. Amsterdamse scholen doen wat ze kunnen om het lerarentekort op te vangen, maar een structurele oplossing is er voorlopig niet. Wat zijn de gevolgen voor jonge kinderen? En waarom is het lerarentekort juist in Amsterdam zo nijpend?

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad, een nieuwe podcast van Het Parool, praat presentator Lorianne van Gelder met Raounak Khaddari, onderwijsverslaggever van Het Parool en Arnold Jonk, basisschoolbestuurder en voormalig hoofdinspecteur bij de onderwijsinspectie over het lerarentekort in de stad.

Het is geen sexy onderwerp, maar wél heel belangrijk, vindt Khaddari. De stad kampt op dit moment namelijk met een tekort van 563 fte aan leerkrachten in het basisonderwijs. 14.000 Amsterdamse kinderen worden hier direct door geraakt. Khaddari: “Met name in Tuindorp-Oostzaan, Osdorp en Kadoelen hebben scholen het lastig. In deze buurten werkt slechts 14 procent van de scholen met een volledige bezetting.”

Scholen doen wat ze kunnen om de tekorten op te vangen. Zo vertellen Khaddari en Jonk onder meer over samengevoegde klassen, directeuren en klassenassistenten die voor de groep staan. Maar er zijn ook scholen waar inmiddels een vierdaagse schoolweek is ingevoerd of waar een deel van de lessen wordt gegeven door kunstenaars en andere creatievelingen.

Met kunst- en vliegwerk wordt dus aardig wat opgelost, maar Khaddari en Jonk gaan ook in op de gevolgen voor de lange termijn. Die zijn er zowel voor de kinderen als voor de stad zelf, want het lerarentekort gaat ons allemaal aan, benadrukken ze. “We zijn het de jeugd verplicht om ze een veilige basis te geven. Op zijn minst vijf dagen per week,” zegt Khaddari.

Welke oorzaken ten grondslag liggen aan het huidige lerarentekort en welke succesvolle maatregelen in het verleden zijn genomen om het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken, hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.