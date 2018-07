Waarom het ambulances niet lukt om altijd op tijd te komen

Kent u hem nog, de slogan: '112, wanneer iedere seconde telt'? Volgens ambulancebroeder Joost is het in de spoedzorg overtrokken om over levensreddende seconden te spreken. "Maar in een noodsituatie tellen de minuten zeker."



Het nieuws van deze week dat de ambulances vaker laat bij de patiënt zijn, is volgens hem een ernstige zaak. "Het maakt nogal uit of een hartpatiënt zijn medicijnen na 4 minuten neemt, of na 14 minuten.