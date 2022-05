Waarom het 80 jaar duurde voor Amsterdam het Holocaustverleden zichtbaar maakte

Met de komst van het Namenmonument vorig jaar en het openen van het Nationaal Holocaust Museum in 2023 geeft Amsterdam na tachtig jaar eindelijk ruim baan aan het herdenken van de Holocaust. Waarom heeft dat zo lang geduurd?

In de eerste aflevering van Amsterdam wereldstad, een nieuwe podcast van Het Parool, bespreekt presentator Lorianne van Gelder met Paroolverslaggever Hanneloes Pen en Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier – het Joods Museum, de Portugese Synagoge, de Hollandsche Schouwburg en het Nationaal Holocaustmuseum – de moeizame band die Amsterdam heeft met het herdenken van de Holocaust.

Prikkeldraadliteratuur

Pen vertelt onder meer over de kille ontvangst van Joden die de vernietigingskampen hadden overleefd en terugkeerden naar Amsterdam. Niet alleen werden ze geconfronteerd met hun door NSB’ers ingenomen huizen en aanslagen voor achterstallige belastingen, ook was er weinig ruimte om stil te staan bij wat ze hadden meegemaakt. Men wilde vooruitkijken, aandacht besteden aan de wederopbouw. Pen: “Boeken over de oorlog werden prikkeldraadliteratuur genoemd. Daar zaten mensen niet op te wachten.”

In Amsterdam kwamen later wel het Anne Frank Huis, het Auschwitzmonument en het Verzetsmuseum, maar specifiek de Holocaust kreeg niet eerder een monument of museum, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Berlijn en Washington. Opmerkelijk, want het hoogste percentage Joden in West-Europa werd weggevoerd vanuit Nederland. Het grootste deel van hen woonde in Amsterdam.

Met de komst van het Namenmonument in de Weesperstraat, met daarop de namen van alle 102.000 vermoorde Joden, Roma en Sinti, en het Nationaal Holocaustmuseum in de oude Kweekschool op de Plantage Middenlaan – opening eind 2023 – komt daar, bijna tachtig jaar na de bevrijding, verandering in.

In Amsterdam wereldstad vertellen Pen en Schrijver hoe het monument en museum tot stand kwamen én waarom het belangrijk is dat ze er zijn.