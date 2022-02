Waarom gebruikt AEB hout uit Spanje en zal dat vaker gebeuren?

De gemeenteraad debatteert woensdag over de lading hout die de biomassacentrale van AEB deze winter uit Spanje heeft gehaald. Beeld Koen van Weel/ANP

Hoe komt het dat de biomassa toch uit het buitenland komt?

Deze winter zag AEB zich genoodzaakt om een lading hout uit Spanje te halen voor zijn biomassacentrale bij de Coentunnel. Dat is tegen de afspraken met de gemeente Amsterdam, maar in Nederland was geen goede biomassa meer te krijgen. Vanwege corona en de stikstofcrisis zijn weinig bouwprojecten gestart, waardoor minder houtresten overschieten. Ingrijpender zijn de torenhoge gasprijzen die de vraag naar biomassa hebben opgejaagd. Zo zijn tuinders voor de verwarming van hun kassen massaal overgeschakeld van aardgas op biomassa.

Waarom is de Amsterdamse politiek zo boos over het verbranden van buitenlands hout?

Het stadsbestuur reageerde vorige week geërgerd omdat AEB zonder vooraf te overleggen meldde dat het tegen de afspraken in toch biomassa uit Spanje had verstookt. JA21, Partij voor de Dieren en CDA waren ronduit woedend. Al voordat in 2018 het besluit viel om 58 miljoen euro te investeren in de bouw van de centrale, hadden deze partijen daar fel tegen geprotesteerd.

Het stadsbestuur besloot daar toen toch mee in te stemmen omdat AEB het anders zou aanpakken dan andere biomassacentrales. Bij AEB zouden de ovens branden op snoeihout van hoogstens 150 kilometer van Amsterdam. Daarmee leek het uitgesloten dat de dertien vrachtwagenladingen die de centrale per dag kan verstoken zouden leiden tot ontbossing in de Baltische Staten of het zuiden van de VS. Die kritiek klinkt in de richting van biomassacentrales vanwege de twijfels die er zijn over de certificering van houtsnippers als reststromen.

Voor de centrale van AEB waren zelfs de leveranciers van het snoeihout al vastgelegd. Maar de oppositiepartijen waren allerminst gerustgesteld en vroegen de wethouders Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en Victor Everhardt (Deelnemingen) eind vorig jaar nog vergeefs om de contracten met de leveranciers. Daarom voelen ze zich nu, in de woorden van JA21-raadslid Kevin Kreuger, ‘belazerd’.

Heeft AEB zich dan niet aan die afspraken gehouden?

Tot voor kort wel. Minder dan tien procent van de biomassa die AEB deze winter opstookt komt uit Spanje. De leveranciers van het snoeihout willen niet aan het woord komen in de krant, maar erkennen de afspraak dat het van hoogstens 150 kilometer buiten Amsterdam mag komen. Tot het najaar was dit voor hen geen probleem. Of het op den duur wel weer lukt om Nederlandse biomassa te leveren, durven ze niet te zeggen. Ze zien de markt voor biomassa niet snel tot bedaren komen.

Is de centrale dan volgende winter weer aangewezen op buitenlands hout?

AEB wil daar niet op vooruitlopen omdat het nog in gesprek is met de gemeente over de biomassa. Bijkomende reden is dat het verkoopproces van het afvalbedrijf nog loopt. Amsterdam heeft overeenstemming met het door Chinees kapitaal gesteunde afvalbedrijf AVR over de verkoop van AEB. De verkoop wordt later dit jaar afgerond zodra mededingingsautoriteit ACM akkoord is.

AEB is bereid de uitwijk naar buitenlandse biomassa te ‘heroverwegen’, zo was vorige week het bericht aan de gemeente. Daarover wil AEB dan wel met de gemeente in gesprek, want het is hoogst onzeker hoe het biomassa-aanbod zich ontwikkelt. De vraag is dus wat de gemeente wil. Moet de biomassa altijd uit Nederland komen? Zelfs als de consequentie is dat de centrale wordt stilgelegd en niet beschikbaar is als warmtebron voor de stadsverwarming?

Omdat AEB op een haar na verkocht is, komt daar nog een ongemakkelijke waarheid bij. Als Amsterdam niet langer de eigenaar is van AEB en de biomassacentrale, is het maar de vraag of de gemeente daarover nog iets te zeggen heeft.