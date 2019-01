Waarom gaan niet alle te kleine scholen dicht?

Soms bloeit een school na een periode van krimp weer helemaal op

Ouders hebben dan wat te kiezen: een openbare, katholieke of islamitische school, montessori-, dalton- of jenaplanonderwijs.



Grote schoolbesturen kunnen zich het in stand houden van de kleintjes permitteren: tegenover een kleine school staat een grotere. De bijdragen die zij per leerling krijgen, kunnen zij over meerdere scholen verdelen.



Toch moedigt Onderwijswethouder Marjolein Moorman het sluiten van kleine scholen aan. Een door de wethouder aangestelde denktank voor het lerarentekort adviseerde zelfs het aantal scholen terug te brengen; dat scheelt weer docenten.



Opbloeien

Volgens schoolbestuurder Jan Hus, interim bij ASKO, is die som veel te simpel. "Misschien kiest een leerkracht na sluiting voor een school in zijn of haar eigen woonplaats en is Amsterdam eerder een docent armer dan rijker."



Klein is niet per definitie slecht, benadrukt hij. "Sommige ouders willen dat. En soms bloeit een school na een periode van krimp weer helemaal op." De Amsterdamse schoolbesturen bekijken de laatste jaren gezamenlijk in welke gebieden te veel scholen staan of waar juist extra scholen bij moeten komen.



In 2017 sloot basisschool 't ­Gouden Ei, ook van Staij, in het Oostelijk

Havengebied. De leerlingen vonden op scholen in de buurt een plek. Datzelfde jaar ging basisschool De Saffier in de Jordaan onder luid protest dicht. De Valentijnschool in de Indische Buurt, met slechts 83 leerlingen, werd dit jaar omgevormd tot een tweede vestiging van de Nautilusschool in West.