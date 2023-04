Waarom een bouwgigant uit Spanje binnenkort Amsterdams wordt

Donderdag stemden de aandeelhouders van Ferrovial in met het plan om Madrid als hoofdzetel in te ruilen voor Amsterdam. Beeld Alberto Ortega/Contacto via ZUMA Press

Wat is Ferrovial?

Met een jaaromzet van 7,5 miljard en (voor corona) een jaarwinst van 1,2 miljard en 5200 medewerkers is het groter dan welk Nederlands bouwbedrijf ook.

Het bedrijf werd groot met de aanleg van spoorlijnen en wegen in Spanje, en was medeverantwoordelijk voor de bouwwoede in het land. Naast aannemer is Ferrovial ook vastgoedeigenaar en uitbater van vliegvelden. Zo bezit het onder meer luchthaven London Heathrow.

Veel van die ‘buitenlandse’ activiteiten werden, vanwege brexit, in 2018 op papier al in Nederland gevestigd. Nu komt ook het hele hoofdkantoor van de bouwgigant naar Amsterdam Sloterdijk. Donderdag stemden de aandeelhouders van de Spaanse gigant in met het plan om Madrid als hoofdzetel in te ruilen voor Amsterdam.

Dat was nauwelijks een verrassing. Niet alleen zijn de mensen achter de plannen grootaandeelhouder in het bedrijf, inmiddels is nog maar 5 procent van de aandeelhouders Spanjaard.

Waarom wil Ferrovial verhuizen?

Madrid voldoet volgens de bedrijfstop niet meer, omdat het te afgelegen ligt om voldoende aandeelhouders kapitaal te vergaren. Ferrovial is nu genoteerd aan de beurs van Madrid en vanwege zijn omvang daar de allergrootste.

Door een notering bij een grote Europese beursorganisatie als Euronext aan te gaan, wordt het voor bestaande aandeelhouders makkelijker om hun stukken te verhandelen en voor nieuwe om zich bij de bouwer in te kopen.

Ferrovial aast vooral op een tweede beursnotering in de VS, om zo meer geld te kunnen ophalen. Terwijl zulke dubbele noteringen op beurzen als Euronext Amsterdam vaker voorkomen, zou dat vanuit Madrid nog nooit zijn gelukt.

Daarnaast zou de Nederlandse hoofdstad strategisch liggen tussen de belangrijkste markten van het bedrijf en een gunstig bedrijfsklimaat hebben. Argumenten, die met de krimpplannen voor Schiphol en de aanhoudende kritiek van ondernemend Nederland op het ondernemersklimaat dat het kabinet schept, een verrassing mogen heten.

En vanwege de belastingvoordeeltjes, natuurlijk

Nederland stond decennialang bekend als het belastingparadijs, waar multinationals gemakkelijk afspraken konden maken over belastingafdracht en toezicht. Maar van dat bedenkelijke predicaat is de glans inmiddels wel af. Onder meer Shell en Unilever kozen er mede vanwege verscherpte eisen en het bedrijfsklimaat voor naar Groot-Brittannië te verkassen.

Maar Ferrovial ontkent bij hoog en laag dat de verhuizing is ingegeven door fiscale geldzucht. Alhoewel de stap volgens sommige beursanalisten jaarlijks 40 miljoen euro minder belastinguitgaven kan opleveren, bezweert de Ferrovialtop dat de belastinglast voor het bedrijf in Nederland niet anders is dan in Spanje. Het Nederlandse ministerie van Financiën liet de Kamer vorige week weten dat er geen speciale belastingafspraken met Ferrovial zijn gemaakt.

Of persoonlijk gewin achter de plannen zit, is de vraag. De verhuizing is aangejaagd door topman Rafael del Pino, die met ruim 20 procent van de aandelen ook grootaandeelhouder is, en diens zus, die 8 procent van de stukken van het voormalig familiebedrijf houdt. Er is ook nog een broer met circa 5 procent, maar die is juist gebrouilleerd met zijn familie en tegen de verhuizing.

Wat vindt Spanje ervan?

Verraad. De socialistisch getinte Spaanse regering probeerde deze week Ferrovial nog in een laatste poging van gedachten te doen veranderen. Het Spaanse ministerie van Financiën heeft al aangekondigd de verhuizing te onderzoeken. Als de conclusie is dat de stap vooral is ingegeven vanwege belastingredenen, zal een flinke aanslag volgen.

Of die aanpak lukt, is de vraag. Formeel gaat het ook niet om een verhuizing. Het moederbedrijf fuseert met een op Amsterdam Sloterdijk gevestigde Nederlandse dochter, die hier al jaren actief is (en waar 15 mensen werken). Vanwege de aangescherpte regels moet Ferrovial hier wel een ‘echt’ hoofdkantoor opzetten; een brievenbusvestiging voldoet niet.