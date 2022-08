Waarom de reputatie van Amsterdam als homohoofdstad onder druk staat

Als er één plek is waar iedereen zichzelf kan zijn, dan is het wel Amsterdam. Althans, dat houden we onszelf graag voor. Al jaren staat de stad bekend als dé homohoofdstad van Europa. Toch voelt lang niet iedereen zich hier veilig op straat en neemt het aantal meldingen van homofoob geweld toe. Is Amsterdam zijn tolerante karakter verloren?

Deze week vindt Amsterdam Pride plaats en daarom praten we in Amsterdam wereldstad over de reputatie van Amsterdam als ‘homohoofdstad’ van Europa. Hoe heeft Amsterdam deze naam ooit gekregen? En maakt de stad die reputatie nog wel waar?

Presentator Lorianne van Gelder praat erover met Paroolverslaggever Tahrim Ramdjan en sociaal wetenschapper Laurens Buijs.

Minder tolerant?

Ramdjan en Buijs hebben beiden zelf ervaren dat de tolerantie ten opzichte van queer mensen in Amsterdam niet altijd zo groot is als we onszelf graag voorhouden. “Toen ik voor het eerst op straat met een jongen kuste, maakte direct de eerste fietser die langsreed daar een opmerking over,” vertelt Ramdjan.

Dat kan toeval zijn, maar ook uit onderzoek komt naar voren dat het aantal lhbtq-gerelateerde incidenten toeneemt en de acceptatie van de queer gemeenschap stagneert. Dit staat haaks op de reputatie van Amsterdam als tolerante stad. Als verklaring wordt vaak naar de multiculturele samenleving gewezen, maar volgens Buijs en Ramdjan speelt er meer.

Homohoofdstad

“We hebben de homotolerantie van Amsterdam in het verleden een beetje overschat,” stelt Buijs. “We zijn er zelf in gaan geloven. De reputatie van de stad is voor Amsterdammers ook wel een egoboost. Zo van: kijk ons eens tolerant zijn. Daarom zijn mensen nu geneigd te denken dat het wel de nieuwkomers moeten zijn die de problemen veroorzaken, want ‘wij waren er al’. Maar ga eens kijken bij scholen of sportclubs, wat een ellende daar allemaal plaatsvindt. Dat lijken we helemaal niet te zien.”

Dat Amsterdam internationaal überhaupt bekend kwam te staan als de ‘homohoofdstad’ van Europa, is volgens Buijs dan ook niet alleen te danken aan de progressieve waarden van de Amsterdammers, maar óók aan een goed doordacht marketingplan van de VVV. Hoe dat precies zit én waarom Pride de laatste jaren zo bekritiseerd wordt, hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.