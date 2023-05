Waarom de Nieuwmarkt een goed gelukt plein is en het Museumplein een kneusje blijft

In elke grote stad struikel je over de pleinen van grandeur, maar in Amsterdam niet. Hoe kan dat? Een korte serie, met dit keer: het geslaagde Spui, de gemengde Nieuwmarkt en het knullige Museumplein.

In landen als Spanje, Italië en België – in welk land eigenlijk niet? – is het een feest om door een stad te struinen, om telkens weer opeens een ander prachtig plein tegen te komen. Ook in de rest van Nederland hebben steden jaloersmakende pleinen. Den Haag, Maastricht, Den Bosch, Leeuwarden, Haarlem, Delft, alle achttien Hanzesteden. Met name in het katholieke deel is dat overzichtelijk. Een kerk, basiliek of kathedraal aan een groot plein wordt vanzelf een epicentrum.

“Amsterdam staat bekend als stad zonder goede pleinen,” zegt stadshistoricus Tim Verlaan, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

“Als je echt mooie pleinen wil, moet je Amsterdam verlaten,” zegt Fred Feddes, auteur van 1000 jaar Amsterdam.

Pleinen ontstonden toevallig

Waarom is het in Amsterdam dan zo pover gesteld met pleinen, zeker gezien de omvang van de stad? Om te beginnen komt dat natuurlijk door de zompige, drassige ondergrond waarop Amsterdam is gebouwd. Elk gewonnen stuk grond moest, zeker in de middeleeuwen, zo optimaal en nuttig mogelijk worden benut, en dat betekende huizen en straten. Grote pleinen – of nog luxer: parken – waren simpelweg financieel onrendabel.

Aardige illustratie: de Westerkerk, de facto ook een plein, is gebouwd op de plek waar de grachtengordel een knik maakt. Feddes: “Daar konden geen keurige, rechthoekige kavels worden verkocht, dus die grond was minder waard. Net als hoeken met een scherpe punt, daar zitten meestal cafés.”

Verder is Amsterdam van nature een koopmanstad en geen hofstad. Verlaan: “Amsterdam heeft nooit een echt feodale machtsstructuur gehad, waar overheersers een groot plein lieten aanleggen tot meerdere eer en glorie van zichzelf.”

Bijna alle pleinen zijn van oorsprong marktpleinen of toegangspoorten, door toeval ontstaan. Verlaan: “In Amsterdam heerste een typische burgercultuur. De meeste pleinen zijn niet bedacht van tevoren. Amsterdam was een stad van handelaren en overslag. Dat gebeurde op open plekken in de stad, en die zijn in de loop der jaren pleinen geworden.”

Het Leidseplein en de Nieuwmarkt waren toegangspoorten, het Weesperplein was ook een soort transferium; paard en wagen werden daar aan de rand van de stad achtergelaten.

Het Rembrandtplein was de botermarkt, de Dam was een markt voor vrijwel alles (en ook nog een tijdje executieplaats), en bij de Utrechtse Poort, waar nu het Frederiksplein is, was de beestenmarkt.

De nadruk lag op een efficiënte locatie, niet op grandeur.

Wat maakt een plein mooi?

Volgens de klassieke stedenbouwkunde zijn de mooiste pleinen organisch ontstaan. Enkele wegen komen samen, daaromheen komen in de loop der eeuwen gebouwen, er wordt aangebouwd, gesloopt en aangepast.

Het enige plein in Amsterdam dat aan die criteria voldoet is het Spui. Er lag een sluis, de gebouwen eromheen pasten in het straatbeeld, een gracht werd gedempt (waar nu de boekenmarkt is).

Feddes: “Het Spui is een van de weinige voorbeelden waarvan je kunt zeggen dat de stad erop vooruit is gegaan met het dempen van een gracht. In die tijd, de tweede helft van de 19de eeuw, was er zelfs het plan om de Reguliersgracht te dempen voor een grote doorgangsweg. Dat is volgens velen nu de mooiste gracht van Amsterdam.”

Het Spui is een voorbeeld van een zeer geslaagd plein.

In die periode werden wel de Lindengracht, Elandsgracht en Westerstraat gedempt. Feddes: “Dat werden pleinen. Je moet de definitie van een plein iets oprekken. Het zijn eigenlijk langgerekte pleinen met een publieke functie. Zeker de Westerstraat staat in de traditie van pleinen als werkgebieden.”

Ook Verlaan noemt het Spui een voorbeeld van een zeer geslaagd plein: “Het Spui heeft echt een functie van ontmoeten. Er komt heel veel samen, er gaat ook een tram doorheen, en er is ruimte voor een terras.”

Dat klinkt mooi, maar een Fransman of Italiaan die daar loopt, zal het waarschijnlijk niet eens opvallen dat het Spui überhaupt een plein is.

Verlaan: “Toch lijkt het Spui nog het meest op middeleeuwse Italiaanse steden, waar allemaal steegjes uitkomen op een centraal plein. Zo’n organisch, historisch gegroeid plein wordt gezien als het beste plein.”

Een prachtige mislukking

Ook het Museumplein is per ongeluk ontstaan. In de tweede helft van de 19de eeuw werd de stad uitgebreid, maar plannen voor dat gebied liepen weer eens op niets uit. Zo bleek onder meer een geplande villawijk te duur.

Feddes: “De onderdoorgang van het nieuwe Rijksmuseum leidde decennialang tot niets. Er was daarachter ook niets.”

Pas rond 1900 kwam de bouw aan de zijkanten op gang en er ontstond een soort sportterrein, met ijsbanen. Feddes: “Net als de Dam. Het resultaat van plannen die voor een deel zijn uitgevoerd en voor een deel zijn stukgelopen.”

Het begint ermee dat het plein natuurlijk te groot is. Het Concertgebouw en Rijksmuseum zijn schitterende gebouwen, maar een geheel vormen ze niet. Het is zelfs niet mogelijk ze in één oogopslag samen te zien. Dan wordt het lastig een samenhangend plein te vormen.

Verlaan: “Het Museumplein is een prachtige mislukking, het is vlees noch vis. Het is een knullig plein, niet mooi of geslaagd, maar je ziet wel hoe de stad heeft geprobeerd om van zo’n open plek iets te maken. Je ziet alleen dat het net niet lukt.”

Met het verdwijnen van ‘de kortste snelweg van Nederland’ in 1997 is een grote open ruimte ontstaan (tot die tijd liep er een autoweg tussen het Rijksmuseum en Concertgebouw), maar nog altijd is het plein geen plek waar mensen voor de gezelligheid afspreken. Verlaan: “Het is wel een podium, een plek om ongerief te uiten, en dat is ook belangrijk. Eigenlijk is het een soort Malieveld van Amsterdam. Al heeft het die functie maar een paar momenten per jaar.”

Het Museumplein, gezien in zuidoostelijke richting, op 13 april 1953. Tot 1997 liep er een autoweg dwars door het Museumplein. Die werd ook wel 'de kortste snelweg van Nederland' genoemd, omdat er regelmatig krankzinnig hard werd gereden.

De nieuwe stedeling wil gezien worden

En Feddes: “Misschien is plein wel een verkeerde naam. Het is een veld. Een park is misschien weer wat te veel gezegd. Als je besluit dat het geen plein is, hoef je je minder zorgen te maken over wat voor soort plein het is.”

De afgelopen dertig, veertig jaar hebben de pleinen in Amsterdam een transformatie ondergaan. Verlaan: “Amsterdam heeft ontdekt dat door het opknappen van pleinen de stad aantrekkelijker wordt voor toeristen. Daarbij komt ook de opkomst van de nieuwe stedeling: jonge, theoretisch opgeleide jongeren, die graag zien of gezien willen worden, en dat doen ze op een terras – op een plein.”

Kort gezegd, vroeger ging je naar de kroeg, nu ga je naar het terras.

Verlaan herhaalt het nog maar eens: “Pleinen zijn vooral bedoeld om mensen te ontmoeten en om naar elkaar te kijken.”

Een goed voorbeeld is de Nieuwmarkt. Ook dat plein is door toeval ontstaan, het was een toegangspoort, waar later de Waag kwam te staan. In de jaren tachtig was het een verloederde plek. Een parkeerplaats vol auto’s, met een groot eigen risico bovendien, want ’s nachts waren de junks van de Zeedijk op zoek naar autoradio’s.

Daarna werd het plein opgeknapt, opnieuw betegeld, er werden postmoderne lantaarns geplaatst en de Amsterdammertjes verdwenen. Er werd nadrukkelijk een ontmoetingsplaats van gemaakt.

Verlaan: “Die bankjes met mozaïek bij het begin van de Kloveniersburgwal, bijvoorbeeld. Dat hebben ze van Park Güell in Barcelona gekopieerd. Het is echt bedoeld dat mensen elkaar daar ontmoeten. Alleen is de Nieuwmarkt nèt iets te groot. Je kunt niet zien wie er aan de overkant op het terras zit. Maar nog steeds is het een geslaagd plein, ook omdat er een gemengd publiek komt, en niet alleen toeristen.”

Nieuwmarkt.

De ziel van de stad

Samengevat. De pleinen in de binnenstad van Amsterdam begonnen als toegangspoorten en markten, werden uiteindelijk parkeerplaatsen en nu staan ze vol met terrassen.

Feddes: “Dus het blijven koopmanspleinen. Zelfs nu, met al die terrassen, hebben ze vooral commercieel nut. Je hebt in Amsterdam bijna geen pleinen gewoon voor de mooi.”

En de conclusie van Verlaan: “Alle pleinen krijgen dezelfde klinkers, met dezelfde lantaarns en hetzelfde straatmeubilair. Zo wordt het eenheidsworst, en alle fietsen moeten ook onder de grond. Maar een plein moet ook een beetje de ziel van een stad weergeven. Ik hou meer van het Amsterdam van Danny de Munk, met poep op de stoep, dan het schone, aangeharkte Amsterdam van nu. Dat is vast valse nostalgie.”

