Waarom de genderneutrale wc zijn intrede deed

Het was een vreemde gewaarwording, tijdens de opening van Transmission in het Amsterdam Museum. Op een gegeven moment stonden er meer journalisten bij de wc's dan bij de tentoonstelling. "En wat was er nu helemaal te zien," zegt Mirjam Sneeuwloper, educator van het Amsterdam Museum. "Een paar bordjes."



Het Amsterdam Museum ging in 2015 als eerste Amsterdamse instelling over op genderneutrale wc's. Nu, vier jaar later, is de stad zo ver dat er al wordt gesproken over een genderneutraal toilet in de buitenlucht, in het Westerpark.