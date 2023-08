Waarom de Amsterdamse Pride nog altijd nodig is: ‘Geen enkel emancipatieproces verloopt soepel’

Lhbtq’s voelen zich onveiliger dan voorheen, op sociale media én op straat. Voorbeelden van scheldpartijen, vernielingen en mishandelingen zijn er legio. Waarom is de Canal Parade anno 2023 in Amsterdam nog altijd nodig? ‘Laat je niet intimideren, streef je eigen geluk na.’

Bespuugd worden, uitgescholden worden voor ‘kankerhomo’ op straat in je eigen stad, zoals dj Joost van Bellen en zijn echtgenoot overkwam. In een streekbus naar Amsterdam Centraal met een wapen bedreigd en geschopt worden door een groep jongens, zoals dragicoon Envy Peru rapporteerde. En talloze gestolen en vernielde regenboogvlaggen, zoals die van stadsdeel Nieuw-West die binnen 48 uur weg was, of de intussen achttien vernielde vlaggen op de Churchilllaan – waarvan sommige in brand gestoken.

De gemene deler: al deze incidenten hebben zich voorgedaan in de afgelopen maand, voorafgaand aan Queer & Pride Amsterdam.

Voor degenen die Queer Pride Amsterdam onnodig en overdreven vinden: ik werd vandaag uitgescholden voor k*nkerhomo, m’n man is eergisteren tot twee keer toe in het gezicht gespuugd en een bekende drag is diezelfde dag achtervolgd en mishandeld op het Centraal Station. 🥳 — Joost van Bellen (@joostvanbellen) 13 juli 2023

Queer & Pride Amsterdam – de eerste in deze vorm, die twee weken duurt – sluit zaterdag af met de feestelijke Canal Parade. Het is daarmee de 27ste editie van de week rondom gender- en seksuele diversiteit. Wie zich afvraagt waarom het evenement nog nodig is, hoeft maar een blik te werpen op bovengenoemde incidenten, zo lijkt het.

Zorgen om acceptatie

Toch zijn de voorvallen niet uniek voor dit jaar: zo brandde twee jaar terug een etage van een studentenflat af doordat iemand een Pridevlag in de fik stak. Bovendien zijn er geen concrete aanwijzingen dat het aantal geweldsincidenten op straat toeneemt: cijfers zijn maar weinig voorhanden en geven een diffuus beeld.

EenVandaag, bijvoorbeeld, peilt sinds 2014 jaarlijks rondom Pride hoe queer personen hun plek in de maatschappij ervaren. Slechts 28 procent van de lhbtq’s zegt het afgelopen jaar negatief gedrag te hebben meegemaakt, tegenover 37 procent in 2019. Tegelijkertijd vindt nog maar 23 procent van de ruim 2000 ondervraagde lhbtq’s Nederland een voortrekker op het gebied van lhbtq-acceptatie, tegenover 51 procent vier jaar geleden.

Uit de lhbtq-monitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) van vorig jaar rijst eveneens het beeld dat acceptatie van lhbtq’s niet is afgenomen, maar óók niet is toegenomen: de acceptatie is dus gestagneerd.

Kort gezegd: we weten niet of lhbtq’s onveiliger zijn, maar ze vóélen zich in elk geval onveiliger – iets wat hoogleraar sociale wetenschappen John de Wit (Universiteit Utrecht) drie jaar geleden ook al tegen deze krant zei.

Week van de Lentekriebels

Hoe kan het dat lhbtq’s zich steeds onveiliger voelen op straat? Meerdere onderzoekers, onder wie Laura Griffin van kennisinstituut Movisie, wijzen erop dat anti-lhbtq-geluiden wijdverspreider worden: op straat, op sociale media, maar ook in het politieke debat.

Denk aan de ophef rondom de Week van de Lentekriebels, die door (veelal gelovige of conservatieve) Amsterdamse ouders werd geassocieerd met Paarse Vrijdag, waarna ze hun kinderen thuishielden op de themadag voor seksuele diversiteit.

Of Forum voor Democratievoorman Thierry Baudet, die de feitelijk onjuiste bewering deed dat witte heteropersonen geen aids kunnen krijgen. Zulke berichten slaan volgens Griffin over vanuit conservatieve groeperingen in de Verenigde Staten, en vinden door de algoritmen van sociale media hun weg naar Nederland.

Ook Margriet Veeger van COC Amsterdam ziet een ‘luidere en hardere tegenreactie’ op lhbtq’s op sociale media. “Dat is een prachtig middel om je tegenstander anoniem te kwetsen.”

Demonstratief karakter

De laatste tijd is de regenboogvlag veelal doelwit van agressie of geweld. Dat komt mede doordat er meer vlaggen hangen: daarmee neemt ook de gelegenheid om er een te vernielen simpelweg toe. Maar bijzonder hoogleraar polarisatie Hans Boutellier (Vrije Universiteit) ziet daarbovenop twee redenen waarom de vlag zo omstreden is.

Afgebrande Pridevlag op de Churchilllaan.

Enerzijds staat de Pridevlag symbool voor het vraagstuk van sekse en gender, waar ieder mens mee te maken heeft: iedereen heeft een sekse en een gender, en moet daar op zijn eigen manier mee om zien te gaan. Anderzijds is de Pridevlag voor veel meer komen te staan dan de oorspronkelijke betekenis – zo ziet Boutellier dat critici de vlag ook associëren met klimaatactivisme – en heeft het uithangen van de vlag daarmee een demonstratief karakter.

Wat betekent ‘queer’? In dit artikel wordt gesproken over ‘queer’ personen. Dat beslaat personen die niet vallen onder de norm van heteroseksualiteit, én personen die niet cisgender zijn; zij voelen zich niet (uitsluitend) thuis in het lichaam waarin zij geboren zijn.

Daarbovenop krijgt anti-lhbtq-geweld en nu ook de vernielingen van regenboogvlaggen, meer aandacht in de media. “Het komt zeker vaker in het nieuws,” zegt Margriet Veeger van het COC.

Ook dat kan ervoor zorgen dat het gevoel van onveiligheid toeneemt onder queer personen, zo zegt socioloog Jantine van Lisdonk. Maar tegelijkertijd zegt zij: “Het is wel heel positief dat media dit soort incidenten belichten, want daarmee geef je de sociale norm aan dat het niet hoort.”

Veeger stelt bovendien de vraag in hoeverre je van ‘incidenten’ kunt spreken. “Je kunt de agressie ook zien als een structureel probleem, dat draagt bij aan het gevoel van onveiligheid.” Toch wil zij waken voor teveel alarmisme. Er is de afgelopen decennia veel bereikt – van zichtbaarheid tot veranderde wetgeving. “Geen enkel emancipatieproces verloopt soepel,” zegt Veeger.

Juist daarom is Pride Amsterdam nog altijd nodig, ziet Veeger. “Laat je niet intimideren, laat je niet provoceren, laat je niet uitlokken. Ga er gewoon voor om jezelf te kunnen zijn, streef je eigen geluk na.”

Wat weten we over het werkelijke aantal incidenten? Het enige meetinstrument voor het aantal incidenten tegen lhbtq’s zijn de meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Daar kwamen vorig jaar 71 meldingen binnen van discriminatie op basis van geaardheid in de gemeente Amsterdam, tegenover 56 een jaar eerder. We kunnen echter niet direct van een stijgende trend spreken; in 2020 kwamen bijvoorbeeld ook 80 meldingen binnen. Niet alleen fluctueren de cijfers dus, ze zijn ook onvolledig. Vast staat dat niet iedereen melding maakt, en tegelijkertijd zou een toename ook kunnen worden verklaard door een toenemende meldingsbereidheid. De Amsterdamse politie laat weten cijfers van lhbtq-geweld niet lokaal te verstrekken, omdat deze ‘door de politie-eenheden in allerlei verschillende systemen worden vastgelegd’. Een woordvoerder zegt dat het type en de aard van incidenten door de jaren heen hetzelfde lijkt gebleven, met een lichte stijging in scheldpartijen en het vernielen van regenboogvlaggen. Ook ziet ze rond Pride jaarlijks een toename in het aantal meldingen.

Over de auteur: algemeen verslaggever Tahrim Ramdjan schrijft sinds 2019 voor Het Parool, onder meer over alledaags nieuws, recht, jongeren, discriminatie en stadsdeel Zuidoost. Tips zijn welkom op t.ramdjan@parool.nl.