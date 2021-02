Waarom de aanslag gemeentebelastingen dit jaar fors hoger uitvalt

Afgelopen jaar zijn de afvalverwerkingskosten omhoog gegaan. Zo steeg de prijs voor grofvuil, omdat veel mensen in 2020 tijdens de eerste lockdown de zolder of berging hebben opgeruimd. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Het is elk jaar weer even slikken, de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. In 2021 is die voor iedereen enkele tientjes tot wel honderden euro’s hoger dan in voorgaande jaren. In Amsterdam ben je gemiddeld 16,2 procent duurder uit: een veel grotere stijging dan in de rest van Nederland.

1. Wat is de aanslag gemeentelijke belastingen?

Simpel gezegd is het de jaarlijkse rekening voor de lokale heffingen. Gemeenten mogen inwoners om een bijdrage vragen voor het vuilnis en het afvalwater. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing bestaan uit vaste bedragen voor (bijna) iedereen die in Amsterdam woont. Huiseigenaren betalen daarbij ook een variabele heffing, afhankelijk van de waarde van hun woning, de onroerendezaakbelasting (ozb).

2. Waarom valt de aanslag dit jaar zoveel duurder uit?

Dat komt doordat een aantal belastingen tegelijkertijd verhoogd is. Vooral voor huiseigenaren is het even slikken. Die zijn niet alleen duurder uit bij de afvalstoffenheffing, maar moeten ook een veel hogere ozb betalen. De gemeenteraad heeft in 2020 besloten dat de ozb omhoog gaat om de tegenvallende inkomsten van andere belastingen te compenseren. Daarom moeten huiseigenaren in totaal 36 miljoen euro extra ophoesten. Dat komt neer op een verhoging van 22,6 procent per huishouden. Een schrale troost is dat eigenaren hun woning ook flink meer waard zien worden, maar die euro’s zijn natuurlijk niet vrij te besteden.

3. De afvalstoffenheffing is dus ook hoger, waarom?

Ja, 50 euro voor alleenstaanden en 67 euro voor gezinnen. Belangrijkste reden hiervoor is de afspraak van coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP uit 2018 dat het afvalsysteem ‘kostendekkend’ moet zijn. Dat betekent dat alle vervuilers, inwoners en bedrijven, net zoveel moeten betalen als de verwerking van het afval kost. In de afgelopen jaren werd er uit de algemene middelen of uit reserves bijgestort, met ingang van 2021 zijn die regelingen gestopt en moet het verschil bijgepast worden door de vervuilers.

Ook zijn vorig jaar de verwerkingskosten omhoog gegaan. Zo is de prijs voor grofvuil gestegen, omdat velen in 2020 tijdens de eerste lockdown de zolder of berging hebben opgeruimd. Daarnaast is de kwijtscheldingsregeling voor minima uitgebreid met een budget voor 5000 huishoudens. De gemeente denkt dat er door corona veel meer mensen onder het bestaansminimum zakken, waardoor de rekening voor de overige huishoudens omhoog gaat.

4. Waarom is de stijging in Amsterdam hoger dan elders?

Het Coelo, een instituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft berekend dat de lasten in Amsterdam met gemiddeld 16,2 procent stijgen, terwijl dat elders ongeveer 6,2 procent bedraagt. Dat komt omdat de bezoekerseconomie in de hoofdstad harde klappen heeft gehad door de cornapandemie. Weinig toeristen betekent ook weinig inkomsten uit toeristenbelasting en minder parkeeropbrengsten. Het rijk heeft Amsterdam hier deels voor gecompenseerd, het verschil moeten de inwoners ophoesten.

5.Zitten er nog meer stijgingen aan te komen?

Ja, de gemeente weet nu al dat de afvalkosten zullen stijgen, er wordt rekening gehouden met 37 euro per huishouden in de jaren tot 2024. Wat betreft de ozb en de rioolheffing, nu 144 euro per jaar, is dat nog niet duidelijk.