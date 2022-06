Waarom Amsterdamse universiteiten de noodklok luiden over internationale studenten

Afgelopen jaar kwamen er bijna 20.000 jonge mensen uit de hele wereld naar Amsterdam om te studeren. En dat aantal groeit. Hoewel bedrijven maar wat blij zijn met al die kennis in de stad, luiden universiteiten de noodklok. Want waar moeten al die studenten wonen? En als deze groei doorzet, heeft Amsterdam in de toekomst dan nog wel plek voor Néderlandse studenten?

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool, praat presentator Lorianne van Gelder met onderwijsverslaggever Raounak Khaddari en Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA), over de toestroom van internationale studenten in de stad.

De afgelopen jaren is het aantal Nederlandse studenten op de UvA met zes procent toegenomen. In diezelfde periode is het aantal internationale studenten verdriedubbeld. Van de 41.000 studenten aan de UvA komt een op de drie uit het buitenland.

Die internationaliseringsslag is ongeveer vijftien jaar geleden begonnen, vertelt Ten Dam. Bedrijven en de overheid hebben toen een dringend appèl op universiteiten gedaan om te internationaliseren. Om kennis uit het buitenland te halen, maar ook om Nederlandse studenten voor te bereiden op een arbeidsmarkt die steeds internationaler wordt.

Universiteiten gaven gehoor aan de oproep, maar hielden er geen rekening mee dat de instroom zo snel zou toenemen. “Achteraf een beetje naïef,” aldus Ten Dam. De gevolgen van die snelle groei zijn inmiddels op de hele universiteit merkbaar: een hoge werkdruk voor docenten, grotere werkgroepen en weinig studieplekken. Ook is het, zeker voor internationale studenten, lastig woonruimte te vinden in Amsterdam. Zo vertelt Khaddari over een student die een ‘kamer’ kreeg aangeboden in Zuidoost voor 400 euro per maand. Later bleek het om de helft van een tweepersoonsbed te gaan.

Omdat universiteiten studenten geen voorrang mogen geven op basis van nationaliteit, concurreren Nederlandse scholieren nu met gemotiveerde studenten uit de hele wereld voor een plekje op de opleiding. Iets waar Ten Dam zich grote zorgen over maakt. “Het kan niet waar zijn dat jongens en meisjes uit Hoorn, Nieuw-West of Zuidoost straks niet meer aan de UvA kunnen studeren omdat we zo aantrekkelijk zijn voor internationale studenten,” stelt zij.

Hoe Ten Dam ervoor wil zorgen dat de universiteit ook voor Amsterdammers toegankelijk blijft, hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.