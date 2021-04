Waarom Amsterdam wakker lag van nachtelijke heiwerkzaamheden

Heiwerkzaamheden. Beeld Hollandse Hoogte / Sander Koning

“Tijdens de paasdagen was dat niet zo snel uit ons systeem te halen,” zegt een woordvoerder van de Omgevingsdienst NZKG over die verklaring.

Door de nachtelijke heiwerkzaamheden voor de nieuwe spoorwegonderdoorgang in de bocht van de Contactweg regende het klachten op Twitter. Amsterdammers in alle uithoeken van de stad konden de slaap niet vatten. Mensen die naar de gemeente belden, kregen te horen dat er niets bekend was van nachtelijke heiwerkzaamheden. Ook de politie kreeg veel belletjes van boze Amsterdammers, maar meldde weinig te kunnen doen omdat het ‘geen politiezaak’ betrof.

De Omgevingsdienst NZKG ‘betreurt dat er zo veel mensen last hebben ervaren’. “Door de weersomstandigheden droeg het geluid een stuk verder dan was voorzien.” De gemeente trok op Tweede Paasdag het boetekleed al aan en erkende dat de werkzaamheden ‘onvoldoende vooraf gecommuniceerd zijn’.

0.45 uur in @webcare020 en men gaat dag en nacht door met heien. pic.twitter.com/U0nLB22QIu — hillie (@hiliemolenaar) 4 april 2021

Het project in de bocht van de Contactweg wordt uitgevoerd door aannemer Heijmans en ProRail in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam. Heijmans en ProRail bouwen er een onderdoorgang onder het spoor voor fietsers, auto’s, voetgangers en bussen zodat het verkeer in de toekomst beter en veiliger kan doorstromen.

ProRail stelt dat het niet mogelijk was om de werkzaamheden overdag uit te voeren omdat ‘de onderbrekingen van het spoor zo kort mogelijk dienen te zijn’. Navraag leert echter dat het alleen twee goederensporen betreffen ‘met minimale reizigersactiviteit’. Toch werd ervoor gekozen om de heiwerkzaamheden ’s nachts uit te voeren in het paasweekend, omdat ‘de beschikbare tijd beperkt was’. Als het goederenspoor te lang dicht zou blijven, zo vreesde ProRail, konden er ‘goederenfiles’ ontstaan die elders weer voor geluidsoverlast in de nacht zouden zorgen.

(2/2) Wij hebben in ons systeem gezocht, maar kunnen geen ontheffingen hiervoor vinden. Waarschijnlijk heeft de gemeente een ontheffing obv de APV verleend. We gaan dit morgen verder onderzoeken. — Omgevingsdienst NZKG (@ODNZKG) 5 april 2021

‘Dubieus’

Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, noemt de nachtelijke geluidsoverlast ‘schandalig’ en lag er zelf ook wakker van. Onlangs verdiepte hij zich nog in de omgang van de stad met bouwgeluid bij vergunningverlening en handhaving en noemt de rol van de Omgevingsdienst ‘dubieus’. “Je mag niet heien en niet werken op zondag, ’s avonds of ’s nachts. Dat mag alleen als je het heel goed motiveert en alle afwegingen goed worden gemaakt.”

In antwoord op vragen van Ploos van Amstel over bouwwerkzaamheden in de nacht, zei wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) onlangs alleen ontheffingen te verlenen als het ‘goed wordt gemotiveerd’. Daarbij moeten ‘de best beschikbare stille technieken worden toegepast’, zoals in de Richtlijn Bouwlawaai 2016 door het college is vastgesteld. De Omgevingsdienst zegt dat er ’s nachts gewerkt mag worden bij ‘een technische of maatschappelijke noodzaak’ en dat die bij dit project ‘aangetoond’ is en de ontheffing daarom ‘gerechtvaardigd’ was.

Strenger

Echter, volgens de Richtlijn mogen heipalen dan niet de grond ingeslagen worden, maar moeten ze worden geboord, om zo geluidsoverlast te verminderen. Aannemer Heijmans zegt dat niet gedaan te hebben, omdat het in de grond slaan van de heipalen ‘het uitgangspunt van de aanbieding’ was. De opdrachtgevers hebben daar volgens de aannemer bewust voor gekozen. Technisch gezien had het boren van heipalen bij dit project gekund. Ook druk en boortechnieken zouden volgens de Omgevingsdienst te veel tijd in beslag nemen en uit de geluidsprognose zou zijn gebleken ‘dat er geen stille techniek nodig was’.

Voor Ploos van Amstel is duidelijk dat de gemeente en Omgevingsdienst in de toekomst veel strenger moeten zijn voor het verlenen van vergunningen voor nachtelijke werkzaamheden. “Als je een festival organiseert, krijg je ook met handhaving te maken als je te lang doorgaat.”

Iemand in Amsterdam is al een uur aan het heien rond middernacht op een feestdag 🤦🏻‍♂️



Als je op ‘heien’ zoekt dan zie je dat het hoorbaar is van Sloterdijk tot IJburg en van Noord tot Oud-Zuid



(Verwarrend dit: het lijken me geen toeristen. Wie kunnen we nu de schuld geven? 😉) — Lars Duursma (@LarsDuursma) 4 april 2021

Hopelijk gaat het heien niet de hele nacht door... denk dat het bij CS is, nieuee pontsteiger of fietsenstalling? — hannah celsius (@straatruis) 4 april 2021