Waarom Amsterdam niet anders kan dan betalen voor AEB

Het AEB kreeg een paar weken geleden al 16 miljoen euro, nu zou het gaan om nog eens 17 tot 20 miljoen. Waar is al dat geld voor nodig?

Simpelweg om te kunnen blijven draaien. Door technische problemen zijn begin juli vier van de zes verbrandingslijnen maanden uitgeschakeld. Daardoor is nog maar 30 procent van de reguliere capaciteit in gebruik, waardoor het AEB veel omzet misloopt. Het AEB is een onderneming en krijgt van Amsterdam en de omliggende gemeenten tussen de 60 en 70 euro per ton voor de verwerking en verbranding van huisvuil. Ook grote private inzamelaars als Suez en Renewi brengen bedrijfsafval naar het AEB, tegen betaling. Van de 1,4 miljoen ton vuilnis die het AEB in betere tijden op jaarbasis verbrandt, valt ongeveer een miljoen ton weg.

Doordat de kosten om het AEB open te houden gelijk blijven, denk aan het personeel (400 medewerkers) of de reparaties, raakte het bedrijf in acute financiële problemen.

De vuilverwerkers leggen bovendien de meerkosten die zij moeten maken om het afval elders te verwerken neer bij het AEB, waardoor de rekening nog verder oploopt.

Bij het AEB wordt nu alleen nog huishoudelijk afval verbrand en een beetje rioolslib. Als Amsterdam en het consortium van schuldeisers, vier grootbanken, geen nieuwe garanties geven, kan het AEB de rekeningen niet meer betalen en dooft het vuur in de resterende ovens.

Is dit nieuwe verzoek om geld een verrassing?

Het bedrijf heeft formeel nog geen liquiditeitsverzoek gedaan, maar gisteren schreef het stadsbestuur aan de raad dat dit waarschijnlijk wel gaat komen. Ingewijden denken aan een bedrag tussen de 17 en de 20 miljoen euro.

De gemeente had dit kunnen zien aankomen, want toen de problemen begonnen, had het AEB verzocht om 35 miljoen. Na onderhandelingen werd dat teruggebracht tot 10 miljoen van vier banken, en 6 miljoen van de gemeente Amsterdam. Nu komt daar dus weer een bedrag bovenop. In het stadhuis is sinds het begin van de problemen veel onvrede over de onderbouwing van de steunverzoeken van het AEB. Adviesbureau Alvarez & Marsal is aangetrokken om het AEB daarbij te helpen. De adviseurs van dit bedrijf hebben gezegd dat het extra geld nodig is. Dat is nog los van een definitieve oplossing, die ook geld gaat kosten.

Wat gebeurt er ondertussen met het afval dat het AEB niet kan verbranden?

Zolang de reparaties duren, zijn grofvuil en bedrijfsafval niet welkom bij het AEB. Grote inzamelaars zoals Renewi en Suez slaan het afval op, of brengen het naar andere vuilverbranders. Aangezien hier ook te weinig verbrandings­capaciteit over is, moet een deel van het afval gestort worden. Het rioolslib van Waternet dat AEB doorgaans verbrandt, moet gestort worden in Terneuzen en vanaf september in een groot slibdepot dat nu wordt aangelegd in het Westelijk Havengebied. Volgens Amsterdam en de Vereniging Afvalbedrijven is sprake van een nationale afvalcrisis. Zij vragen het rijk om een importplafond voor Brits afval, zodat er in de centrales buiten Amsterdam ruimte ontstaat voor het afval dat nu niet verbrand kan worden.

Hoe gaat het aflopen met het AEB?

De herstructureringsadviseurs van Alvarez & Marsal werken diverse toekomstscenario’s uit. Het stadhuis houdt rekening met een gecontroleerd faillissement en een doorstart waarbij de gezonde bedrijfsonderdelen zoals de stads­verwarming verkocht worden. Dan kan AEB zich focussen op de hoofdtaak: het verbranden van afval. Dit gaat hoe dan ook nog veel geld kosten: het AEB heeft nog een schuld bij de stad van meer dan 100 miljoen euro. Bovendien is het AEB in handen van de gemeente, en zal de waarde waartegen het bedrijf nu in de boeken staat, afgewaardeerd moeten worden.