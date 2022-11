Waarom Amsterdam de metro wil verlengen naar Hoofddorp (en de bruggen over het IJ dan?)

Een Amsterdams probleemkind, een infrastructureel drama en een financiële strop. Over de Noord/Zuidlijn is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Maar net nu die ellende een beetje vergeten is, haalt Amsterdam miljoenen uit de kast om diezelfde metrolijn te verlengen naar Hoofddorp. Waarom? En wat heeft de stad daaraan?

In een nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad bespreekt presentator Lorianne van Gelder de plannen voor het verlengen van de Noord/Zuidlijn met verslaggever Bas Soetenhorst en Marja Ruigrok. De laatste is voormalig raadslid in Amsterdam en inmiddels wethouder van Haarlemmermeer, de gemeente waar de metrolijn 52 - volgens de huidige prognoses - vanaf 2036 naartoe rijdt.

In totaal wordt 3,3 miljard euro uitgetrokken voor het megaproject. Een gigantisch bedrag, beaamt Ruigrok, maar volgens haar een noodzakelijke investering voor de toekomst. Soetenhorst analyseert wat dit project betekent voor de andere grote infrastructurele projecten op het wensenlijstje van Amsterdam. “De bruggen over het IJ komen door het verlengen van de metro ieder geval niet dichterbij, dat is het minste wat je erover kan zeggen.”

Ook blikken Soetenhorst en Ruigrok terug op de problemen die ontstonden bij de aanleg van de huidige Noord/Zuidlijn. Wat ging er mis? “Twee dingen,” stelt Soetenhorst. “Onderschatting en slechte financiële afspraken. Toen de deal beklonken werd, zat Amsterdam ruim bij kas en dacht: als de Noord/Zuidlijn een paar honderd miljoen euro duurder uitpakt, is dat niet zo'n punt. Maar het werd meer dan een miljard meer en daar moest de gemeente voor opdraaien.”

In hoeverre hebben de betrokken gemeenten iets van die (harde) les geleerd? En wat gaat deze metrolijn Amsterdammers brengen? Je hoort het in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool.

