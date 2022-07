Waar zijn de tenten van straatmuzikant Rob Bril en zijn hond gebleven?

Rob Bril met Shaffy bij zijn tent op het Kleine-Gartmanplantsoen, waar hij na drie dagen werd weggestuurd. Beeld Sophie Saddington

Al tientallen jaren slaapt Bril in tenten in en rond de stad. Zijn oude tent in het Amsterdamse Bos is niet lang geleden afgebrand. Met zijn nieuwe tent bivakkeerde hij eerder deze maand drie dagen op het gras van het Kleine-Gartmanplantsoen tussen de toeristen, cafébezoekers en winkelend publiek, maar daar werd hij door handhavers weggestuurd. Wildkamperen is namelijk verboden, op straffe van een boete of inbeslagname van de tent.

Op zijn nieuwe stek op het Eerste Weteringplanstoen kreeg Bril donderdag een nieuwe tegenslag te verwerken: de nieuwe tenten voor hem en zijn hond waren ineens verdwenen. Ook de hondenmand en het voer waren weg, net als enkele persoonlijke spullen. Op het plantsoen is een bord achtergelaten met de vraag of iemand weet waar de tenten zijn gebleven. Wie de tenten heeft weggehaald - handhaving, de politie of buurtbewoners - is onduidelijk.

Viervoeter

“Dit is heel droevig,” vertelt een bekende van Bril, voormalig gemeenteraadslid Gonny van Oudenallen. “Hij is behoorlijk aangeslagen en zijn hond Shaffy ook. Rob was net weer een beetje aan het bijkomen. En dan was er gisteren ook nog een gigantische regenbui.”

Samen met buurtbewoners en bekenden van Bril is Van Oudenallen een inzameling gestart om nieuwe tenten voor hem en zijn viervoeter te kopen. “En als hij besluit toch naar de opvang te gaan of de cel in moet, kunnen we het geld gebruiken om zijn hond weer uit het asiel te krijgen. Hij bedoelt het allemaal goed. Hij is een prettig mens, maar slaat af en toe door.”

Nieuwe tent

De politie kan niet bevestigen dat zij de tenten hebben weggehaald, maar een woordvoerder meldt wel dat de man vrijdagochtend is aangehouden. “Hij mocht zich een maand lang niet op bepaalde locaties begeven,” zegt de politiewoordvoerder. “Dat verbod heeft hij overtreden.” Maandag wordt Bril voorgeleid.

“We zijn heel druk met deze meneer bezig. De buurtregisseur heeft in samenspraak met hem een nieuwe tent voor hem gehaald en zodra de man vrijkomt, zetten we de tent op, op een plek die hij zelf ook wil.” Waar de tent zal worden opgeslagen, wil de woordvoer niet zeggen. “Het gebeurt op een plek waar het gedoogd wordt.”

