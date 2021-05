Waar is het Mariabeeld uit de Oosterparkse ‘Lourdesgrot’ gebleven?

De Lourdesgrot voor en na de vernieling. Beeld Gerda van 't Hoff

Gerda van ’t Hoff woont al bijna zeventig jaar in Amsterdam, waarvan nu vijf jaar in Oost. Ze kent het Oosterpark goed, maar de Lourdesgrot aan de zijde van de ’s-Gravesandestraat bleef lang voor haar verborgen.

“Het bestaan van die hele grot was me ontgaan, tot ik er anderhalf jaar geleden door een buurtbewoner op gewezen werd. Ik vind haar niet eens zo mooi, maar het is echt een verborgen parel, door de bijzondere geschiedenis ervan.”

Katholiek

Architectuurhistoricus Walther Schoonenberg legt uit dat het om een zogeheten tuinfolly gaat, een decoratief object. De grot hoorde bij het katholieke Sint Elisabethgesticht en refereert aan de katholieke bedevaartplaats Lourdes. “Dat is dus in het Oosterpark nagebootst en in de grot staat dan een Mariabeeld.” Het is onbekend wanneer het beeld is gemaakt, maar sinds 2004 is het een rijksmonument.

Van ’t Hoff constateerde op zondag 9 mei dat het beeld was vernield en meldde dat direct bij de gemeente. Die verwees in eerste instantie door naar Hotel Arena, dat ook de verantwoordelijkheid heeft voor andere monumenten, zoals de kapel en de toren van het voormalige Sint Elisabethgesticht. Voor Schoonenberg was dat aanleiding om erover te tweeten.

‘Lastige plek’

Stadsdeel Oost laat bij monde van een woordvoerder weten dat de vernieling sinds deze maandagochtend (17 mei) bij hen bekend is. Het beeld werd al eens eerder vernield en is toen door een kunstenaar gerestaureerd. Verder verwijst het stadsdeel tevens naar Hotel Arena, ook ten aanzien van een eventuele aangifte.

Een woordvoerder van Hotel Arena laat weten dat er geen aangifte wordt gedaan van de vernieling. “Het is een monument op een lastige locatie: er gaan vaak mensen in zitten, slapen of drinken.”

Er wordt geproken met meerdere partijen die het beeld zouden kunnen restaureren, maar wanneer het Mariabeeldje in ere hersteld zal zijn, is nog onduidelijk.