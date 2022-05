Waar in Amsterdam mag je de barbecue wél aansteken?

Beeld Getty

Om grillactiviteiten in goede banen te leiden heeft de gemeente een aantal regels opgesteld. Amsterdammers die graag een barbecuefeestje in het park willen houden, mogen geen wegwerpexemplaar gebruiken. Een échte barbecue dus, die niet direct op het gras mag worden geplaatst. Spiritus op het vuur gooien is uit den boze en je moet ‘blusmiddelen’, zoals een emmer water of brandblusser, paraat houden. Na afloop ruim je – uiteraard – je eigen troep op en moeten smeulende restjes worden gedoofd.

West

Van 1 april tot en met 1 oktober kunnen barbecueliefhebbers terecht in het Erasmuspark aan de Jan van Galenstraat. Voor kinderen is er een grote zandbak om in te spelen. Het is niet toegestaan om op het sportveld en buiten de Ringvaart, die het park omgrenst, te barbecueën.

In het Westerpark kun je op de aangewezen barbecueplekken gebruikmaken van barbecues die permanent in het park staan. Scheelt een hoop gesleep.

Nieuw-West

Het is sinds 2018 niet meer toegestaan om te barbecueën op en rond het Sloterstrand. In andere delen van het Sloterpark mag dit nog wel op de daarvoor aangewezen locaties in het noordwestelijke deel en op het grote grasveld aan de oostelijke oever van de Sloterplas.

Nog een waterrijke plek waar je terechtkunt in Nieuw-West is natuurgebied De Oeverlanden aan De Nieuwe Meer. Zoek wel de aangewezen barbecueplekken op.

Na een agrarisch uitstapje in de Tuinen van West kun met een Green Egg of andere kolenbak naar keuze neerstrijken op de polderheuvel.

Noord

Noordelingen kunnen terecht in het Noorderpark. En ook als je niet boven het IJ woont, kom je hier razendsnel met de metro. Je mag in het grote park dat wordt doorkruist door het Noordhollandsch Kanaal barbecueën, maar niet op alle plekken. Let dus goed op de aangegeven borden. Voor kinderen zijn er speeltuinen en een pierenbadje.

Wie behoefte heeft aan een kosmopolitische omgeving en een mooi uitzicht tijdens het eten van stokbrood, kruidenboter en groentespiesjes, kan neerstrijken in Oeverpark naast het Eye. Wel op de grasvelden langs de kade blijven en niet te dicht bij gebouwen.

Oost

In het redelijk centraal gelegen Oosterpark zijn er genoeg open plekken waar je kunt barbecueën: op het veld, bij het water of in de buurt van het prieeltje. Ook in het statige Park Frankendael in Watergraafsmeer kun je je hamburger of aubergine grillen.

In de Bogortuin, een populaire zwemlocatie in het Oostelijk Havengebied, mag alleen worden gebarbecued op het grasveld direct aan het IJ. Ook in het Flevopark kunnen grilliefhebbers terecht. In het bosrijke park met slingerpaadjes mag dit alleen op het grote sportveld. Hier staan ook enkele picknicktafels, zodat je comfortabel je openluchtmaaltijd kan nuttigen.

Wie op Strand IJburg trek krijgt na het windsurfen, zwemmen of een potje volleybal, kan overal op het strand de kolen aansteken. Ook in het nabijgelegen Theo van Goghpark op IJburg is dit toegestaan.

Zuid

In Zuid is het aanbod wat karig. In de meeste parken is barbecueën verboden. Maar hier heb je wel een van de mooiste locaties tot je beschikking: het Amsterdamse Bos. Er zijn hier 6 openbare barbecues waar je terechtkan. Deze staan op de kleine en grote speelweide en de dagrecreatie. Neem wel zelf een rooster mee van minimaal 45 x 45 cm en maximaal 50 x 50 cm. En denk eraan om zelf houtskool mee te nemen. Het is verboden om hout uit het bos te gebruiken.

Ook op andere plekken in het Amsterdamse Bos mag je barbecueën, maar alleen als andere bezoekers geen overlast hebben en er geen schade aan de grond ontstaat. De barbecue moet 5 meter van de bosrand af staan en minstens 50 centimeter boven de grond, zodat het gras niet verschroeit.

Zuidoost

In Zuidoost kun je onder andere terecht op de Bijlmerweide en in het Nelson Mandelapark. Op die tweede locatie staat zelfs een barbecue die zowel kunstwerk als gebruiksvoorwerp is. De barbecue met een rooster in de vorm van het logo van de Verenigde Naties is gemaakt door kunstenaarsduo Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla en kan worden gehuurd.

Ook de Gaasperplas is een bezoek waard. Je kunt zwemmen en kano's huren en voor kinderen is er een waterspeelplaats, een kinderboerderij en een binnenspeeltuin. Er zijn speciale plekken aangewezen om te barbecuën.

- Plaats de barbecue niet rechtstreeks op het gras. - Hou de barbecue alleen voor privégebruik. U mag niets verkopen. - Ruim alles na afloop op. - De barbecue moet stevig en brandveilig staan. - Gebruik van een wegwerpbarbecue is niet toegestaan - Je mag de barbecue niet aansteken met spiritus en andere licht ontvlambare vloeistoffen. - Je moet voldoende blusmiddelen bij de hand houden. Deze moeten klaar zijn voor gebruik. Bijvoorbeeld: emmers met water of koolzuursneeuwblussers met een inhoud van minstens 6 kilo. - Na afloop van de barbecue moet je de verbrandingsresten doven en afdekken met een laag zand of aarde.