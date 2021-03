Waar heeft Gaby H. die peperdure auto’s van betaald?

Vrijdag 5 maart is onder meer deze Rolls-Royce in beslag genomen. Beeld politie.nl

Volgende maand dient het hoger beroep in de strafzaak waarin Gaby H. (Syrië, 1983) in 2016 een celstraf kreeg van ruim 7 jaar voor drugshandel en het vormen van een criminele organisatie.

De recherche was sinds 2010 meermaals getipt dat de in Rijsenhout woonachtige H. en zijn broers groot in de drugs zaten en van de winsten een onder voetballers, artiesten en andere min of meer bekende Nederlanders geliefde kapsalon in Hoofddorp hadden gefinancierd.

Ze zouden een corrupte medewerker van Schiphol gebruiken om drugs vanuit Zuid-Amerika via Nederland naar Scandinavië te smokkelen.

Het onderzoek onder de codenaam Hyena leverde volgens de rechtbank volop bewijs op voor H.’s rol in een goed georganiseerde drugsbende, die vaste koeriers cocaïne en amfetamine naar Zweden liet rijden in een auto waar een verborgen ruimte was ingebouwd en die vaker voor drugstransporten gebruikt leek.

In hun vonnis wogen de rechters bovendien mee dat Gaby H. al eerder voor drugshandel was veroordeeld.

Spareribs en callcenters

Terwijl die strafzaak nog liep, kwam H. opnieuw in beeld in een onderzoek naar grootschalige drugshandel. Daarbij is in april vorig jaar 4200 kilo cocaïne in beslag genomen die acht jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost uit de haven van Antwerpen hadden moeten halen. In die zaak kwamen nog zes medeverdachten in beeld.

Samen met de Belastingdienst, de Fiod en de gemeente Haarlemmermeer deden politie en justitie in Noord-Holland intussen al anderhalf jaar onderzoek naar het uitdijende imperium dat Gaby H. in met name Hoofddorp heeft opgebouwd.

Vrijdag was de ‘klapdag’ in dit onderzoek met de codenaam Rucola: er waren invallen in het huis van Gaby H. en in zeven bedrijfspanden.

De onderzoekers zien sterke aanwijzingen dat H. aanzienlijke bedragen heeft witgewassen. Hij zette zijn panden en bedrijven volgens de recherche soms op naam van katvangers, maar lijkt de werkelijke eigenaar van twee bekende autoverhuurbedrijven, callcenters, eettentjes, een cateraar en spareribsbezorgdienst Ribs Deluxe.

In dat laatste bedrijf werd in oktober na een brand een forse hennepplantage gevonden. De burgemeester van Haarlemmermeer liet het pand sluiten.

Illegaal pokertoernooi

Ribs Deluxe zat aan de Noordmeerstraat in Hoofddorp-Noord, waar de verschillende opsporingsdiensten tijdens een ‘integrale controle’ eind vorig jaar vier illegale woningen en meerdere ‘spookbedrijven’ troffen en waar de Belastingdienst forse naheffingen oplegde.

In november beëindigde de politie een illegaal pokertoernooi in een van H.’s panden, waarbij de 29-jarige Amsterdamse vermoedelijke organisator werd gearresteerd, 34.000 euro in beslag werd genomen en zestien spelers een boete kregen voor het overtreden van de coronaregels.

Het is de overheid volgens een lid van het onderzoeksteam ‘een doorn in het oog’ dat Gaby H. en zijn familie in peperdure bolides door Hoofddorp rijden – Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach, Maserati. Ze genieten aanzien, terwijl hun imperium voor een belangrijk deel gebouwd lijkt op vermogen waarvoor volgens de recherche geen legale verklaring is te vinden. In die zin gelden de zaken van de familie als een toonbeeld van ‘ondermijning’: het invreten van de onderwereld in de bovenwereld.

Gaby H. staat er bovendien om bekend dat hij voort­durend bij politiemensen en gemeenteambtenaren informeert naar mogelijke onderzoeken, wat corruptie in de hand kan werken.

Bij de invallen, onder meer in zijn autobedrijven, namen de onderzoekers luxe auto’s in beslag, plus een boel administratie. Gaby H. verbleef op dat moment in Dubai. Hij beloofde zich zo snel mogelijk bij de politie te melden.

Overal met tentakels in

“De familie H. zit in Hoofddorp overal met haar tentakels in,” zegt het lid van het onderzoeksteam, dat anoniem wil blijven. “We zien de bedrijven als witwasvehikels.”

Rond H.’s panden hangt volgens de onderzoekers een schimmige sfeer en ze trekken jongens en jonge mannen aan van wie de politie vermoedt dat ze criminele klussen voor de familie opknappen.

In de grote drugszaak waarin onder meer die 4200 kilo cocaïne in beslag is genomen, is Gaby H. overigens (nog) niet als verdachte aangemerkt. “Het witwassen denken we in elk geval wél hard te kunnen maken,” zegt de onderzoeker. “We willen nu eens heel duidelijk laten zien dat we barrières opwerpen tegen criminelen die zich in de bovenwereld invreten en daar goede sier mee maken.”