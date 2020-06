Waar de Atasoys zijn, ontstaat ruzie

Chaos, touwtrekken om geld en een mistig Belgisch avontuur. De geschorste directeur van het Cornelius Haga Lyceum en zijn broer zijn een bron van conflicten.

Hij moest met de radicale prediker Abou Hafs een extremistisch lesprogramma opstellen, te veel ontvangen salaris cash terugbetalen en meewerken aan het vervalsen van facturen. ­Hüseyin Önal, oud-godsdienstcoördinator van het Cornelius Haga Lyceum, brengt zijn frustraties daarover begin mei naar buiten op zijn ­Facebookpagina.

Soner Atasoy (39), die woensdag door de kortgedingrechter tot (voorlopig) vertrek is gedwongen als directeur van de islamitische school, ontkent de aantijgingen. Zoals hij, en ook zijn broer Son Tekin Atasoy (43 jaar, Yusuf voor intimi, beleidsmedewerker op de school), beschuldigingen van derden voortdurend in een ander daglicht stellen.

Önal is bepaald niet de enige die met een conflict afscheid neemt van de Atasoys. De klachtenstroom blijft ook niet beperkt tot het Cornelius Haga. Een rondgang van Het Parool langs oud-medewerkers en zakenpartners levert een beeld op van islamitisch orthodoxe broers die recht in de leer lijken, maar een spoor achterlaten van chaos, ruzies en dubieuze financiële handelingen.

De broers waren ook actief op het in 2010 opgedoekte Islamitisch College Amsterdam (ICA). Volgens oud-rector Hendrik Verweel zag vooral Son Tekin toe op strikte naleving van regels als afstand tussen jongens en meisjes in de gangen, geschikte kleding voor meisjes en het verbod op muziek. Ze klusten daar ook: met hun in 2007 opgericht Belgische bedrijf, aldus Verweel.

“Ze zetten een nieuw natuurkunde- en biologielokaal neer.” Hoe ze aan die klus kwamen? “Door bestuurslid te zijn en een bestuursbesluit te ­laten nemen. Ze hebben een offerte ingediend en die is betaald. Het was de enige offerte.”

Volgens drie bronnen speelde een dergelijke belangenverstrengeling ook op een van de As Siddieq-basisscholen, toen Son Tekin daar in het bestuur zat. Een Zaans bedrijf, Obra Bouw, verrichtte in 2011 ondersteunende werkzaamheden en bleef zitten met een onbetaalde rekening van ruim 2000 euro.

Failliet of niet?

Hetzelfde overkwam dat bedrijf als onderaannemer in 2012 bij een verbouwing van de Tawheedmoskee in West, een van de oudste ­salafistische bolwerken van Nederland. Volgens Obra Bouw was Son Tekin Atasoy opdrachtgever.

Maar voor betaling van de verschuldigde ruim 8000 euro verwees deze naar de moskee. Het moskeebestuur stelde echter het geld – zonder factuur – te hebben betaald aan Son Tekin; Obra Bouw moest dus bij hem zijn. Een medewerker van een door Obra Bouw ­ingeschakeld incassobureau concludeerde dat door Atasoys werkwijze niets op papier staat en hij kan ontkennen er iets van te weten.

De verbouwing leidde ook tot een aanvaring tussen het moskeebestuur en de broers. Twee betrokkenen zeggen dat de Atasoys als hoofdaannemers veel meer in rekening brachten dan afgesproken. Ercan Kaya, een oude Haagse vriend van Son Tekin die rond 2013 met de broers brak, zegt te hebben bemiddeld tussen de moskee en de Atasoys.

Mist hangt ook rond hun Belgische activiteiten. Soner Atasoy zegt al ‘zes of zeven jaar niets te doen’ met hun bedrijf Aba Project Ontwikkeling. “Ik ben volgens mij uitgeschreven.”

Dat blijkt niet uit het Belgische Staatsblad. Dat meldt dat het bedrijf in februari voor de tweede keer kortstondig failliet werd verklaard. Sinds 28 april is het faillissement opgeheven. Volgens de laatste jaarrekening, opgemaakt in juni 2019, is Soner ‘zaakvoerder’ (bedrijfsleider).

Aan het lijntje

Drie medeoprichters van Aba Projectontwikkeling stapten er in 2012 uit. Ze willen er weinig over kwijt. Eén zegt: “We zijn door onenigheden uit elkaar gegaan. Niet op een nette manier.”

Een Turkse Hagenaar zegt in 2009 meer dan 140.000 euro te hebben geïnvesteerd in een ­kavel van de broers in België. “Ik kreeg spijt en vanaf 2011 vraag ik het geld terug. Ze houden me eindeloos aan het lijntje.”

Ook in het onderwijs haken bondgenoten af. Bij het Haga Lyceum was er recentelijk een breuk met Kudret Camdere – vanaf de opening adviseur – en bestuursvoorzitter ­Mohammed Laamimach. De laatste zegde twee weken geleden Soner Atasoy als directeur de wacht aan.

Laamimach was eerder voorzitter van de ­medezeggenschapsraad bij de As Siddieq-scholen. In de bestuursperiode van Son Tekin Atasoy (2009-2012) liepen ook daar conflicten hoog op. In 2009 speelde hij een belangrijke rol bij het vervangen van de bestuursvoorzitter. Ook bij een hevig conflict in het voorjaar van 2012 was hij nauw betrokken, blijkt uit een interne mail die deze krant heeft ingezien. Pas na zijn vertrek kwam de school in kalmer vaarwater en begon ze aan een enorme groeispurt.

Voor dit verhaal zijn twaalf mensen gesproken. ­Sommigen willen anoniem blijven, omdat ze niet ­publiekelijk in verband willen worden gebracht met Soner en Son Tekin Atasoy.