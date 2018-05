Waar broeden de 2600 paartjes gierzwaluwen in Amsterdam?

Van 2013 tot 2017 is onderzoek gedaan naar het broedgedrag van gierzwaluwen. Amsterdam telt nu ongeveer 2600 broedparen.



Die broeden vooral in vooroorlogse- en grachtenhuizen. Maar uit het onderzoek blijkt dat ze ook broeden in flats in de Bijlmermeer en in aangebrachte neststenen in nieuwbouwwijken op bijvoorbeeld IJburg.



Renovaties

Door stadsvernieuwing en renovaties is het aantal broedplaatsen in vooroorlogse stadsdelen zoals het Centrum afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat gierzwaluwen naast 'natuurlijke' nestplaatsen, zoals dakpannen, dakgoten en ouderwetse hijsbalken, steeds meer gebruik maken van speciaal aangebrachte nestkasten en neststenen.



De kaart en het onderzoek zijn volgens de gemeente van belang omdat bij nieuwbouw rekening gehouden kan worden met het plaatsen van nestkasten. En ook omdat Amsterdammers bij wie gierzwaluwen broeden met bouw- of sloopwerkzaamheden rekening kunnen houden met het broedseizoen.



Beschermd

Gierzwaluwen zijn doorgaans van mei tot en met augustus in Nederland en trekken daarna naar Afrika. De vogels en nesten zijn beschermd.



Wie benieuwd is er in zijn of haar buurt gierzwaluwen broeden kan dat zien op de website van de gemeente.