Waar blijft het rapport voor het Cornelius Haga Lyceum?

De school voor mavo, havo en vwo bij Sloterdijk bestaat nu anderhalf jaar en kreeg in het najaar bezoek van de Onderwijsinspectie.



Het onderzoek was grondig, zegt bestuurder Söner Atasoy, en vroeg. "Dertien maanden na onze opening waren ze er al, terwijl de inspectie eens in de vier jaar op scholen langskomt."



De uitkomsten van het onderzoek verschenen in een conceptrapport dat de school al mocht inzien. "Heel positief waren die," zegt Atasoy, "Voldoende, op alle punten."



Ernstige signalen

Maar het rapport kwam niet online. Eind januari belde de inspectie met de mededeling dat er 'ernstige signalen' waren binnengekomen, die het rapport in een ander licht stellen. Voordat het naar buiten kan worden gebracht, moet er meer onderzoek worden gedaan.



Wat die signalen zijn, wil de inspectie niet zeggen. "Het kan zijn dat de signalen het uiteindelijke oordeel beïnvloeden," zegt een woordvoerder.



Demonstratie

Uit frustratie over het niet naar buiten brengen van het rapport organiseerden de leerlingen- en medezeggenschapsraad van de school gisteren een demonstratie bij de Onderwijsinspectie in Utrecht. Met spandoeken waarop de tekst 'Wij zijn geslaagd, wij eisen ons rapport' stond, vroegen ouders en leerlingen aandacht voor de school. Uiteindelijk werden ze binnen gelaten bij de inspectie en volgde een gesprek met de inspecteur-generaal.



Bestuurder Atasoy stelde een compromis voor. Het rapport komt naar buiten en vervolgens kunnen er nog een risicoanalyse en verder onderzoek worden gedaan. "Wij gunnen de leraren, leerlingen en ouders een mooi resultaat."



Maar de inspectie geeft aan dat het eerste onderzoek al niet van harte ging vanuit de school en dat het nog onduidelijk is hoe lang het uitzoeken van deze recente signalen gaat duren. Voor die tijd komt er geen rapport naar buiten.



Roerige geschiedenis

Het SIO, het schoolbestuur waar het Cornelius Haga Lyceum onder valt, heeft een roerige geschiedenis. Het duurde zes jaar voordat de school er kwam. De gemeente en rijksoverheid waren huiverig om financiering en een gebouw toe te kennen omdat het een doorstart zou zijn van het slecht presterende en in 2011 gesloten Islamitisch College Amsterdam.



Ook was er de vrees dat de orthodox-islamitische inslag van de school niet goed zou uitpakken voor lessen burgerschap. In september 2017 kon de school, na vele rechtszaken, toch van start. Inmiddels groeit de school hard en telt zij 180 leerlingen.



