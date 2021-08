Waar blijft de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam?

Amsterdam zit al twee jaar zonder gekozen nachtburgemeester. Vorig jaar had een opvolger voor de vroegtijdig vertrokken Shamiro van der Geld gekozen moeten worden, maar door corona werd dat uitgesteld. Een nieuw uithangbord voor het hard geraakte nachtleven laat nog op zich wachten.

“Ik baal ervan dat we nu al een tijdje zonder gekozen nachtburgemeester zitten,” zegt oud-nachtburgemeester Mirik Milan. Van 2012 tot juni 2018 was hij nachtburgemeester van Amsterdam en daarmee de schakel tussen gemeente, politiek, nachtclubs en de uitgaansscene.

Wereldwijd pleitten nachtburgemeesters de afgelopen maanden voor een gecontroleerde heropening van het nachtleven. Ze stelden samen het Global Nighttime Recovery Plan op, waarin ze steden adviseren hoe nachtelijke economieën weer heropend kunnen worden. Ook de Nederlandse nachtburgemeesters deden een oproep aan de overheid om het uitgaansleven te redden met een gecontroleerd, aangescherpt heropeningsplan. Maar een uithangbord in de stad met het grootste nachtleven van het land ontbreekt al die tijd.

Waarnemer

Volgens Milan heeft Ramon de Lima, die namens Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM) de rol van nachtburgemeester sinds 2019 waarneemt, de nacht goed vertegenwoordigd in de gesprekken die afgelopen jaar met de gemeente en politiek zijn gevoerd, maar is een waarnemer minder krachtig dan een gekozen nachtburgemeester. Hij heeft dat kenbaar gemaakt bij de raad van toezicht van de stichting, maar volgens Milan heeft die de keuze gemaakt om in coronatijd vooral de contacten met alle partijen te onderhouden.

Een nieuwe verkiezing stond gepland voor het begin van 2020, maar werd door corona in eerste instantie uitgesteld tot de zomer. Inmiddels laat de verkiezing, net zoals de heropening van het nachtleven, nog op zich wachten. Het is volgens de stichting namelijk onmogelijk voor kandidaten om goed campagne te voeren zonder een heropend nachtleven. Daarnaast moet een nieuwe nachtburgemeester ‘zich bezig kunnen houden met de toekomst van de nacht en niet alleen met het managen van de coronacrisis’.

‘Eigen team kiezen’

De Lima, voorzitter van het stichtingsbestuur, neemt de rol van nachtburgemeester sinds juni 2019 waar, nadat Van der Geld ‘in goed overleg’ met het bestuur van de stichting was afgetreden. Van der Geld zegt ruim twee jaar na zijn vroegtijdige vertrek dat het niet zo uitpakte als hij van tevoren had gehoopt. “Als nachtburgemeester mag je je eigen team kiezen, maar ik koos voor een team dat er al gedeeltelijk was. Dat heeft niet gewerkt. Ik had misschien iets meer een team moeten kiezen dat bij mij past.”

Toch kijkt hij positief terug op zijn tijd als nachtburgemeester. Zo is volgens hem de raad van toezicht van N8BM een betere afspiegeling van de stad geworden. Iets waar hij zich hard voor heeft gemaakt. “Eerst waren het witte mensen van ruim boven de veertig, nu is dat diverser.”

Volgens De Lima voelde Van der Geld zich niet comfortabel in zijn rol. “In de afgelopen jaren is de rol van nachtburgemeester gegroeid naar een serieuze functie. Zo’n rol moet je wel liggen,” zei hij destijds.

Veel vrije tijd

Marco de Goede, die in 2003 als gemeenteraadslid van GroenLinks de nachtburgemeester in het leven riep en voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting is, herkent dat wel. “Wat de stad van de nachtburgemeester verwacht, is soms wat veel. We willen daarom een bredere basis met een nachtraad erbij. Met Shamiro hebben we gezien dat het soms niet werkte.” De nachtraad moet de nachtburgemeester gaan ondersteunen.

Ook Milan zegt dat de verwachtingen hoog zijn. “Je moet zichtbaar zijn en handelen als er dingen misgaan.” Maar dat is volgens hem lastig, omdat een structurele subsidie voor de stichting nog altijd ontbreekt. Daardoor moet een nachtburgemeester veel vrije tijd in projecten steken, zonder dat daar inkomsten tegenover staan.

Allen beamen dan ook dat een nieuwe nachtburgemeester er snel moet komen, het liefst ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. “Dan kan de nieuwe nachtburgemeester de partijen adviseren voor de verkiezingen en met de fractievoorzitters in gesprek gaan,” aldus De Goede. “De nacht is een derde van 24 uur, maar de raads- en collegeleden gaan bijna niet uit ’s nachts. Een nachtburgemeester met een nachtraad kan een waardevolle rol hebben in het adviseren over wat er nou in die nacht gebeurt en nodig is.”