Waakhond: WOZ-afhandeling Amsterdam moet beter

Dat blijkt uit een brief van wethouder Udo Kock (Financiën) aan de gemeenteraad. De manier waarop Amsterdam de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) uitvoert 'moet op onderdelen verbeterd worden'.



Tot dat oordeel kwam de Waarderingskamer, een landelijk orgaan dat nagaat of gemeenten deze wet goed uitvoeren. Zo blijkt het model waarmee Amsterdam de waarde van huizen taxeert al vijf jaar niet aangepast, 'terwijl de Amsterdamse woningmarkt volop in ontwikkeling is.'



De Waarderingskamer oordeelde verder dat de waardebepalingen te laat worden rondgestuurd. Ook worden bezwaren die Amsterdammers instellen tegen hun WOZ-waarde te laat of niet goed genoeg afgehandeld.



Twijfels

Er waren twijfels over de capaciteit van de belastingdienst. Het wegwerken van achterstanden zal geruime tijd duren, voorspelde de Waarderingskamer in het najaar. Aan de gemeenteraad schrijft Kock dan ook dat het in 2018 niet is gelukt alle 'werkvoorraden' op tijd weg te werken.