W Hotel hoeft 2 miljoen achterstallige huur voorlopig niet te betalen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Palace Hotel huurt sinds 2017 van vastgoedondernemer Deka Immobilien Investment twee panden aan de Spuistraat en exploiteert daarin het W Hotel, alsook drie restaurants, een winkelruimte en een nachtclub. Hiervoor legt het hotel elke maand meer dan 580.000 euro huur neer. Vanaf 1 oktober 2020 zou dit bedrag zelfs stijgen naar ruim 830.000 euro per maand. Bovendien moet het hotel een percentage van de omzet overmaken naar de verhuurder.

Alhoewel er in het huurcontract staat dat het hotel geen recht heeft op enige vorm van korting of opschorting van de huurprijs, heeft datzelfde hotel sinds 1 april dit jaar de huur niet meer overgemaakt. Vanwege de coronacrisis waren de restaurants en het wellness center met zwembad van 15 maart tot 31 mei gesloten, op last van de overheid. Het hotel besloot hierop zelfs om helemaal te sluiten.

De vastgoedondernemer eist dat het hotel zich nog steeds houdt aan de betalingsverplichting, maar de voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De coronacrisis is een ‘onvoorziene omstandigheid’ en het financiële nadeel van corona moet over de twee partijen worden verdeeld. Het sluiten van het hotel was volgens de rechter dan ook een ‘alleszins redelijke beslissing’.

Amerikaanse gasten

In het tweede kwartaal is nauwelijks omzet gemaakt en het lijkt er volgens de rechter ook niet op dat het derde kwartaal beter zal zijn. Hierbij speelt ook mee dat een groot deel van de gasten die normaal gesproken naar het hotel komen Amerikanen zijn en dat land zit nog steeds op slot.

Het hotel mag dus een deel van de huurprijs opschorten. Voor het tweede kwartaal van dit jaar komt de korting uit op 50 procent, over het derde kwartaal op 2020 voor 40 procent en over het vierde kwartaal van 2020 op 25 procent. In totaal hoeft het hotel bijna twee miljoen euro minder huur te betalen.

Een voorzieningenrechter kan in een kort geding alleen voorlopige voorzieningen treffen en de zaak moet nog een keer geheel ter zitting worden behandeld (tijdens een bodemprocedure). Ter zitting heeft het hotel toegezegd zo’n bodemprocedure binnen een maand te zullen beginnen.