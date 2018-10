VVD wil regenboogkleurige I amsterdamletters

Hul letters in regenboogvlag als teken van tolerantie Eric van der Burg

Van der Burg is het daar niet mee eens en wil de letters behouden. "De iconische I amsterdamletters zijn niet meer weg te denken uit het Amsterdamse straatbeeld en worden vastgelegd door menig toerist. Dé ideale manier om de wereld, in het jaar waarin de Europride in Amsterdam wordt georganiseerd, te laten zien dat Amsterdam de LHBTQI-rechten hoog in het vaandel heeft staan."



Dit zijn niet de woorden van het VVD-raadslid, maar van GroenLinks zelf. Een werkgroep van de partij had deze suggestie nog in 2017 ingebracht. De lepe VVD'er wil GroenLinks nu aan dat idee uit eigen gelederen herinneren.



Of er genoeg steun is in de raad voor de stunt van Van der Burg, moet nog blijken.



