VVD wil onderzoek naar geluiddempende bestrating voor rolkoffers

Beeld ANP

De toeristen met rolkoffers staan voor Amsterdammers vaak synoniem voor de overlast die het toerisme met zich meebrengt in de stad. De rolkoffer past daarmee in het rijtje van toeristen op een huurfiets, segway of op een bierfiets.

Nu het stadhuis de bierfiets uit het Centrum heeft verdreven, vindt de VVD het tijd om iets te gaan doen tegen het lawaai van de rolkoffers in de straten. Ze willen dat de gemeente gaat onderzoeken of er een type bestrating is ‘dat zorgt voor de minste geluidsoverlast door rolkoffers’. Volgens de partij is de gemeente ‘verplicht richting de Amsterdammer om waar dat kan de overlast zoveel mogelijk te beperken’.

Maar zomaar een ander type tegel in de stad gebruiken gaat niet. Amsterdamse straten worden namelijk ingericht volgens de Puccinimethode. Dit handboek is ontworpen om de ‘werkprocessen in de openbare ruimte’ te stroomlijnen. In dit handboek zijn de bestratingen opgenomen die in Amsterdam gebruikt mogen worden. De VVD wil dat de gemeente gaat uitzoeken welke bestrating uit de Puccinimethode het best werkt om de geluidsoverlast van rolkoffers in Amsterdamse straten te verminderen.

Daarnaast vraagt de VVD als eenmaal is uitgezocht welke bestrating het meest geluiddempend werkt, of het college deze dan wil ‘inzetten bij de straten waar veel toeristen overnachten’.

Hoe het college over de plannen van de VVD denkt is nog niet bekend, maar wellicht lopen er binnenkort ambtenaren met decibelmeters en rolkoffers door de stad.