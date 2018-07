VVD: Waarom wist Almere niets over aanslagpleger Iran?

Fractievoorzitter Ulysse Ellian heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld omdat Iran mogelijk 'een hoogst professionele politieke liquidatie' heeft gepleegd midden in een woonwijk.



Op 15 december 2015 werd de 56-jarige elektricien 'Ali Motamed' doodgeschoten voor de deur van zijn huis in de Hendrik Marsmanstraat. Al diezelfde dag vertelde zijn weduwe de politie dat het slachtoffer in werkelijkheid Mohammed Reza Kolahi Samadi was - in Iran ter dood veroordeeld vanwege de grootste politieke aanslag daar ooit, in juni 1981.



Bomaanslag

Door die bomaanslag op het hoofdkwartier van de Republikeinse Partij in Teheran kwamen 73 partijbonzen om het leven, onder wie vier ministers en de opperrechter ayatollah Mohammad Behesti: de tweede man achter ayatollah Ruhollah Khomeini toentertijd.



De AIVD zou inmiddels sterke aanwijzingen hebben dat de Iraanse regering achter de liquidatie in Almere zit. In juni zette Nederland twee Iraanse diplomaten het land uit. Volgens de Iraanse staatskrant Kayhan hield die zware diplomatieke straf verband met de liquidatie in Almere en de moord in november 2017 op de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi in Den Haag.



De diplomaten zijn uitgezet na een gesprek van de AIVD met de Iraanse ambassadeur, zo bevestigde de geheime dienst, zonder verder op de zaak te willen ingaan. Volgens Kayhan had de AIVD de ambassadeur 'bewijzen en indicaties' getoond van de betrokkenheid van Iran bij de moorden.



'Onaanvaardbaar'

VVD-raadslid Ellian begrijpt niet hoe het college van burgemeester en wethouders op zijn eerdere vragen in mei kon antwoorden dat het pas voor het eerst in Het Parool las over de mogelijk politieke achtergrond van de liquidatie van 'Ali Motamed' terwijl 'de AIVD hiermee wel bekend was'. "Waarom wordt de Almeerse driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) kennelijk niet door landelijke autoriteiten betrokken in deze ernstige zaak?"



Ellian vraagt zich ook af waarom de politie 'blijft volhouden dat de motieven van de liquidatie onduidelijk zijn'. Hij noemt het 'onaanvaardbaar' dat 'een buitenlandse totalitaire staat een liquidatie uitvoert midden in een Almeerse woonwijk' en vraagt het college of het dat met hem eens is.Het is vanwege het zomerreces nog onduidelijk wanneer de vragen zullen worden beantwoord.



