VVD verliest in Amsterdam-Zuid zetel nu opvolger van vertrokken fractievoorzitter zelfstandig doorgaat

Sebastiaan Hooft wil met zijn zetel in het stadsdeelbestuur onder meer 'armoede achter de voordeur bestrijden en de middenklasse vertegenwoordigen'. Beeld Kim van Dam/ANP

Claudia van Zanten zei deze week haar lidmaatschap van de VVD op, omdat ze het niet eens is met het beleid van de partij. Ze gaf haar zetel in Amsterdam-Zuid wel terug aan de partij. Dat betekent dat Sebastiaan Hooft, eerstvolgende op de lijst van VVD-Zuid, haar plek mag overnemen.

Desgevraagd zegt hij de plek te zullen gaan innemen, maar niet namens de VVD. Zijn partijlidmaatschap heeft hij namelijk na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar al opgezegd, omdat hij zich niet kan verenigen met de cultuur die binnen de VVD heerst.

Hooft: “Ik kwam bij de VVD met bepaalde ideeën voor het stadsdeel, maar al snel kwam ik erachter dat de partij heel erg gericht is op het winnen van stemmen. Er is geen cultuur gecreëerd dat je echt iets met elkaar doet. Veel mensen zien het stadsdeel of de raad als een carrièrepad naar meer. Problemen die aangepakt moeten worden, blijven liggen.”

De club van 100

Hooft wijst onder meer naar rapporten over armoede in Zuid die hij met VVD-leden heeft opgesteld in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze zijn aan de partijtop aangeboden.

“Het waren wekelijkse ontmoetingen waar we veel werk in staken. Maar de partijtop deed niks met die rapporten; ze wilde niet eens de bijeenkomsten bijwonen waar we die uitkomsten van de rapporten bespraken.”

Wel kreeg hij in die periode een bericht of hij lid wilde worden van de ‘De club van 100'. “Waar rijke ondernemers een paar duizend euro storten en daarmee toegang krijgen tot borrels met andere rijke ondernemers en VVD’ers. Dat is niet de reden waarom ik mij destijds bij de partij heb aangemeld. Ik wil niet netwerken met mensen met een sigaar, ik wil voor de mensen opkomen.”

Hooft, eigenaar van technolabel Redesign Records, zegt dat zijn ideeën voor Zuid onveranderd zijn en dat hij daarom alsnog het stadsdeel ingaat. “Armoede achter de voordeur bestrijden, kunst en cultuur een belangrijke stem geven in het stadsdeel en de middenklasse vertegenwoordigen. Ik ben geen carrièrepoliticus, maar wil een stem vertegenwoordigen die minder gehoord wordt.”

Al langer onrustig binnen VVD

Partijvoorzitter Alexander IJkelenstam is teleurgesteld dat de VVD een zetel in Zuid kwijtraakt. “Ik heb tegen Sebastiaan gezegd dat ik wat ongemak voel dat hij de zetel inneemt, omdat het in mijn optiek een VVD-zetel is. Maar het systeem werkt nou eenmaal zou, dus ik moet mij daarbij neerleggen.”

IJkelenstam kan zich niet vinden in de kritiek van Hooft op de partij. “We hebben met de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie juist veel input voor het programma uit de stadsdelen gehaald. Daar is uitgebreid verslag van gedaan en dat is terug te leiden naar het partijprogramma.”

In Zuid heeft de VVD al langer problemen. Na de verkiezingen van vorig jaar werd de VVD – ondanks dat ze geen coalitiepartij zijn – een bestuurdersfunctie in Zuid aangeboden. Het bestuur en partijleider Claire Martens zagen hier wel heil in, maar de fractie in Zuid niet. Kandidaat Stijn Nijssen besloot zich uiteindelijk terug te trekken, omdat hij weinig politieke steun voelde.

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl