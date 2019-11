VVD-raadslid: ‘Voor het eerst zijn Syrische partijen in één ruimte samen’

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé. Beeld Annaleen Louwes

Het was na een onderonsje met een hoge VN-ambtenaar dat Hala Naoum Néhmé zich realiseerde hoe bijzonder de bijeenkomst is die zij deze week heeft bijgewoond. “Hij daagde mij uit om een recente oorlog te noemen waarbij de legers van vijf verschillende landen in hetzelfde gebied een conflict uitvechten. Dit is het ingewikkeldste conflict van deze tijd,” zegt Naoum Néhmé vanuit haar beveiligde hotelkamer. De lift stopt alleen op haar verdieping, die zij deelt met de andere delegatieleden.

Hoewel in Syrië nog elke dag burgers, opstandelingen en soldaten omkomen door de burgeroorlog die in 2011 begon, zijn onder regie van de VN deze week gesprekken begonnen die een nieuwe grondwet moeten opleveren voor Syrië. De hoop is dat deze besprekingen daarnaast voor toenadering zorgt, waardoor een staakt-het-vuren kan worden voorbereid.

In 2001 vluchtte Naoum Néhmé met haar familie vanuit Aleppo naar Nederland. Ze maakte snel carrière in Den Haag en binnen de VVD. Nu is zij als enige Nederlandse aanwezig in Genève en zag zij hoe opstandelingen en regeringsvertegenwoordigers elkaar in de ogen keken.

Wat gebeurde er op dat moment?

“Er hing een enorme spanning in de zaal, want dit was voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Syrië dat de strijdende partijen in één ruimte bij elkaar kwamen. Over elk detail wordt onderhandeld, anders ontstaat er direct ruzie. Denk bijvoorbeeld aan de woordkeuze. We moeten ons houden aan de termen die in de VN-resolutie 2254 staan, dat zorgt soms wel voor emoties. Maar ik snap wel waarom dit belangrijk is: als we alleen maar terugkijken, komen we niet verder.”

Deze week was het begin van lang­durige onderhandelingen. Hoe werkt dat?

“Er zijn drie blokken met afgevaardigden: vijftig van de Syrische regering, vijftig vanuit de oppositie en vijftig afgevaardigden van maatschappelijke organisaties – daar zit ik ook bij. Vooral over de samenstelling van onze delegatie is heel lang nagedacht, want wij kunnen beide blokken aan een meerderheid helpen tijdens de onderhandelingen. Ik zit hier onder meer met de bekende Syrische acteur Jamal Souleiman en de rector van de Universiteit van Damascus.”

Hoe komt de nieuwe grondwet er wat u betreft uit te zien?

“Ik heb voor mezelf drie doelen gesteld. Als eerste wil ik dat de scheiding tussen kerk en staat wordt geregeld; in de huidige grondwet staat bijvoorbeeld nog dat de president een moslim moet zijn.”

“Daarnaast wil ik dat er een deugdelijke basisregistratie komt voor trouwen, scheiden, begraven en dat soort administratieve processen, niet geïnspireerd door de sharia zoals nu het geval is.”

“En ten slotte hoop ik op erkenning van de Aramese taal als officiële taal in Syrië. Dat doet recht aan het mozaïek waar dit land uit bestaat.”

Gelooft u dat het gaat lukken?

“Ik hoop het, maar ik ben verre van zeker. Er wordt al gesoebat over de vraag welke bus als eerste de oprijlaan van het Palais des Nations in Genève mag opdraaien. Bovendien verandert de situatie in Syrië voortdurend. Wie had twee maanden geleden gedacht dat Turkije en de Verenigde Staten van plaats zouden wisselen? Volgende maand ziet het er weer anders uit en dat zal effect hebben op de onderhandelingen.”