VVD lijkt in Zuid toch geen bestuurder te mogen leveren

Stijn Nijssen werd met 9 van de 15 stemmen weggestemd door de stadsdeelcommissieleden uit Zuid. Beeld website VVD Amsterdam

Na ruim vijf kwartier keek de hoofdpersoon van de avond even naar de tribune. Daar zaten zijn mede-VVD’ers – en snel volgde een bemoedigend knikje. Het vragenvuur waar Stijn Nijssen (33) doorheen moest gedurende de avond werd namelijk steeds scherper. Want waarom wil VVD in stadsdeel Zuid eigenlijk een bestuurder leveren die de coalitieplannen van PvdA, GroenLinks en D66 moet uitvoeren?

Vijf uur later op de avond bleek het knikje goed te illustreren hoeveel weerstand Nijssen moest incasseren: hij werd met 9 van de 15 stemmen weggestemd door de stadsdeelcommissieleden uit Zuid. Een hard gelag voor de VVD, die hoopte op een meerderheid om zo mee te besturen in het stadsdeel waar zij nipt de grootste partij zijn.

Nijssen zelf zag het ook wel zitten, al gaf hij toe dat het een moeilijke keuze was. Door niet mee te doen kwam VVD helemaal buitenspel te staan, door wel mee te doen kon het met ‘accenten’ invloed hebben, herhaalde hij meermaals. “Wij hebben een afweging gemaakt op inhoud. Is alles geweldig binnen het coalitieakkoord? Nee, dat vind ik niet. Het gaat lastig zijn, maar ik ben trots dat we gezamenlijk gezegd hebben dat we dit gaan doen.”

Gezamenlijk bleek een fluïde begrip, zo werd duidelijk toen de VVD uit Zuid aan het woord kwam. Fractievoorzitter Claudia van Zanten wilde weten hoe Nijssen het coalitiebeleid gaat uitvoeren als zijn partij voor hele andere standpunten staat – en zij liet meermaals blijken er weinig vertrouwen in te hebben. “U wilt geen posterboy zijn. Wat dan wel?” Ook was ze benieuwd hoe de VVD dit naar de achterban moet verdedigen.

PvdA gaat in tegen coalitieakkoord?

Vooraf was er al commotie in Zuid over de eventuele benoeming van Nijssen in het nieuwe dagelijkse bestuur. Normaal worden deze drie plekken ingenomen door politici van de partijen die in het stadsbestuur zitten, maar onder leiding van de PvdA is gekozen om ‘winnende partijen’ in de stadsdelen ook een stem te geven.

Door de nieuwe constructie leek GroenLinks buiten de boot te vallen, waardoor ze de komende vier jaar in de oppositie moeten zitten. Vooraf spraken leden van de partij zich hier al tegen uit en woensdagavond herhaalden ze dat. “Ik zie niet in waarom u van toegevoegde waarde bent,” zei GroenLinks-fractievoorzitter Sam Altena. Hij vond dat Nijssen zich als VVD’er wel erg ‘makkelijk aanpast’ aan het coalitieakkoord. “Het klinkt alsof iedere partij zo wel een bestuurder kan leveren.”

GroenLinks kon onverwachts rekenen op steun van de PvdA. De partij van Marjolein Moorman heeft in tegenstelling tot GroenLinks aan alle stadsdeelcommissieleden gevraagd om hun handtekening te zetten onder het coalitieakkoord, waardoor de PvdA’ers uit Zuid aanvankelijk dus ook akkoord leken met een bestuursfunctie voor de VVD.

Toch was met name PvdA-fractievoorzitter Da­vid Ocam­po stellig: hij vond Nijssens antwoorden weinig concreet. Veiligheid, een schone stad en hard handhaven op discriminatie is iets dat iedereen wil. Hij hoorde net iets te vaak dat ze zich in Zuid ‘geen zorgen’ moeten maken en werd ook niet gerustgesteld door het antwoord dat Nijssen soms wel mogelijkheden ziet om sociale huurwoningen te verkopen.

Grote domper

Naast Nijssen werden Bart Vink (D66) en Flora Breemer (PvdA) aangedragen als bestuurders. Zij moesten door dezelfde ceremoniële hoepel van vragen en kregen ook vragen over de samenwerking met Nijssen. Allebei hadden ze er wel oren naar. Breemer: “Al moet ik met de paashaas van de VVD in een bestuur zitten. Ik ben een teamspeler.”

De stemming volgde na vier en een half uur in het geheim. Bij de bekendmaking ging een golf van verbazing door de zaal toen bleek dat Nijssen geen meerderheid had. Voor Nijssen zelf was het ook een grote domper, zei hij achteraf. “Ik sta achter onze inhoudelijke keuze om in te gaan op het aanbod van de coalitie. Ik moet met de partij bespreken wat we hiermee gaan doen.”

Hoe het nu verder gaat is onduidelijk. De voordracht voor bestuurders staat voor 22 juni ingepland in de gemeenteraad, die de uiteindelijke stem heeft. Die kan in theorie dan ook het negatieve advies van het stadsdeel naast zich neerleggen. Maar daarvoor is vanuit de raad wel een meerderheid nodig.

Dat kan nog lastig worden, mede omdat GroenLinks op een ledenvergadering eerder een motie aannam die stelde dat de gemeenteraadsfractie niet zomaar over een negatief advies vanuit het stadsdeel heen kan stappen.

En zelfs als de gemeenteraad alsnog Nijssen benoemt weet hij zelf ook nog niet of hij als bestuurder wil beginnen, nu hij zoveel weerstand ervaart. “Ik wil er even een nachtje over slapen.”