VVD-Kamerlid Ellian: ‘Hoe kon Benaouf A. moordopdrachten geven vanuit de cel?’

VVD-kamerlid Ulysse Ellian: ‘Wat vindt u van het feit dat Benaouf A. ‘een coördinerende en sturende rol’ vervulde vanuit detentie onder andere door het gebruik van PGP-telefoons?’ Beeld ANP / Peter Hilz

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde de hoofdverdachten in de megazaak 13Maracane onlangs tot straffen oplopend tot 18 jaar voor het voorbereiden van moordaanslagen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Benaouf A. kreeg meer straf dan justitie had geëist. Net zoals zijn misdaadcompagnon Hamid A. speelde hij volgens de rechters ‘een coördinerende en sturende rol’ in de criminele organisatie met liquidaties als oogmerk, maar hij deed dat via binnengesmokkelde versleutelde PGP-smartphones (Pretty Good Privacy) vanuit de gevangenis.

Dat rekent de rechtbank hem ‘bijzonder zwaar’ aan. Het vonnis: “Hij heeft vanuit de penitentiaire inrichting hitters (huurmoordenaars) geronseld en moordopdrachten afgegeven.” Benaouf A. kreeg niet de gevorderde 10 jaar, maar 12 jaar cel. Hij zit al een straf uit van 12 jaar uit voor zijn rol bij een liquidatie in Antwerpen in 2012.

‘Wat vindt u van het feit dat een Mocro-mafia kopstuk blijkens het vonnis vanuit detentie ‘huiveringwekkende’ moordplannen beraamde, onder andere door het ronselen van zogenaamde ‘hitters’ en het maken van prijsafspraken voor het plegen van moorden?’, vraagt Ellian. ‘Wat vindt u van het feit dat Benaouf A. ‘een coördinerende en sturende rol’ vervulde vanuit detentie onder andere door het gebruik van PGP-telefoons?’

Strengere detentie misdaadkopstukken

Ellian vraagt de minister waarom ‘een crimineel kopstuk als Benaouf A.’ niet in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zat, ‘gelet op strafrestant, vervolgstraffen, criminele carrière, macht en middelen’. Voor Ellian is de zaak van A. weer ‘exemplarisch’ voor ‘de te lichte beoordeling van de plaatsing in gevangenissen van criminele kopstukken’.

Het Kamerlid vraagt welke maatregelen de minister treft ‘om te voorkomen dat criminelen niet in het juiste regime worden geplaatst, waardoor zij door kunnen gaan met het aansturen van criminele organisaties’. Hij wil dat deze categorie criminelen ‘zo veel mogelijk in de EBI worden geplaatst’.

Ellian strijdt al een tijd intensief voor strengere detentie van misdaadkopstukken, en stelde eerder kritische vragen over de gevangenisregimes van Ridouan Taghi (tegen wie levenslang is geëist) en Naoufal ‘Noffel’ F. (die levenslang kreeg opgelegd). Taghi verwijt Ellian dat hij zware beperkingen afdwingt. Naoufal F. was ook al eens gegriefd door uitspraken van Ellian in een televisieprogramma.