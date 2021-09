VVD: helft van Amsterdamse nieuwbouw moet voortaan koopwoning zijn

Nieuwbouw op Zeeburgereiland. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Het vergroten van het aantal koopwoningen is een opvallend punt in het programma van de Amsterdamse VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Het programma is vandaag gepubliceerd.

Volgens de VVD, die in Amsterdam sinds 2018 met zes raadszetels in de oppositie zit, is het vergroten van het eigenwoningbezit de beste manier om de wooncrisis het hoofd te bieden. Nu vertrekken er volgens de partij teveel middenklassengezinnen uit de stad omdat er geen betaalbare koopwoningen voor hen zijn.

Verdeelmodel

In Amsterdam bestaat omstreeks een derde van de woningmarkt uit koopwoningen, een derde uit particuliere huur en 40 procent uit sociale huurwoningen. Die mix wil de partij veranderen door zeker de helft van de nieuwbouw uit koopwoningen te laten bestaan. In het nieuwe verdeelmodel moet elk nieuwbouwproject 20 procent sociale huur, 50 procent middensegment en 30 procent vrije sectorwoningen bevatten. De huidige verdeling 40-40-20 beoogt vooral het aantal sociale en middeldure huurwoningen te vergroten.

Volgens de VVD zouden woningcorporaties meer woningen met voorrang moeten kunnen verkopen aan zittende huurders, inclusief voorwaarden tegen snelle doorverkoop. De nieuwbouwproductie wil de VVD opvoeren naar 10.000 woningen per jaar, onder meer door sommige duurzaamheidsregels te schrappen en nieuwbouw per gebied in plaats van per gebouw te ontwikkelen. Beleggers krijgen ook wat de VVD betreft te maken met een opkoopverbod, zodat op die manier geen koopwoningen ‘weglekken’ naar het huursegment.

De focus op koopwoningen is opvallend. De laatste jaren draait het politieke debat over de Amsterdamse woningmarkt om het uitbreiden van het sociale huur en het middensegment. Wonen is vaker een verkiezingskwestie voor de VVD; in 2013 pleitte de partij voor halvering van het aandeel sociale huurwoningen in Amsterdam.

Ook opvallend in het verkiezingsprogramma is dat sekswerk achter de ramen op de Wallen van de VVD moet verdwijnen. Ook wil de partij een wethouder aanstellen met de portefeuille veiligheid, en een verdubbeling van het aantal handhavers.