VVD Haarlemmermeer: houd I amsterdam-letters op Schiphol

Fractievoorzitter Jurgen Nobel van de VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Hij vindt het plan van de coalitiepartijen in Amsterdam om te stoppen met de I amsterdam-campagne, de bijbehorende letters die her en der in de stad staan incluis, van de zotte.



"De hele wereld heeft citymarketing via dit soort letters overgenomen, het is een enorm succes, dus waarom zou je ermee stoppen?" vraagt Nobel zich af.



Iconisch

Hij roept het college van b. en w. in de Haarlemmermeer, de gemeente waarin de luchthaven is gelegen, op om de letters te behouden.



"Als Amsterdam ervanaf wil, dan halen wij ze graag voor niks op, zodat ze hun plek op de luchthaven kunnen behouden," aldus de voorman van de grootste partij in de Haarlemmermeer. "Ze zijn iconisch, bezoekers gaan er graag mee op de foto. Met elke foto gaat onze luchthaven in positieve zin de wereld over en dat moet zo blijven."



