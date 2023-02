VVD’er Wijnants stapt na ‘nep-MeToo’ op als ondervoorzitter gemeenteraad Amsterdam

Daan Wijnants: ‘Het spijt me dat ik daar, vier jaar geleden, mensen mee gekwetst heb.’ Beeld ANP

In een verklaring op de site van de VVD schrijft Daan Wijnants: ‘Ik merk dat er minder draagvlak is ontstaan voor mijn rol als voorzitter van het presidium. En hoewel ik vind dat deze discussie niet in de juiste context gevoerd wordt, wil ik niet dat er licht zit tussen deze rol en het vertrouwen van andere fracties.’

Vorige week donderdag berichtte NRC Handelsblad dat Wijnants in 2019 tegen VVD-stadsdeelcollega Ellis Mulder zei dat ze een ‘MeTootje’ moest verzinnen om een D66-stadsdeelvoorzitter te beschadigen. Volgens Mulder was het serieus bedoeld, twee andere aanwezigen spreken over een foute grap, en Wijnants zelf zei zich niet meer te kunnen herinneren dat hij dit heeft gezegd.

‘Direct al spijt’

Daar komt hij woensdag enigszins op terug. ‘In 2019 heb ik in een intern overleg een foute en misplaatste grap gemaakt, waar ik direct al spijt van had. Er is vanzelfsprekend nooit sprake geweest van een serieuze opzet of bedoeling. Het spijt me dat ik daar, vier jaar geleden, mensen mee gekwetst heb.’

Wijnants was sinds vorig jaar naast VVD-raadslid ook de voorzitter van het presidium. In die rol is hij – naast burgemeester Halsema als voorzitter van de gemeenteraad, en raadsgriffier Jolien Houtman – verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Wijnants bepaalt onder meer wat er in de raad besproken wordt, en bij afwezigheid van Halsema zit hij de belangrijkste vergaderingen van de raad voor.



Wel nog raadslid

Daarmee is Wijnants ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld raadssessies over integriteit en gedrag. Verschillende fractievoorzitters stelden vorige week dat de VVD dan ook met een reactie moest komen of zij vonden dat Wijnants nog voorzitter kan blijven. Daarnaast wilde onder meer Annabel Nanninga (JA21) het bespreken in het op woensdag altijd geplande fractievoorzittersoverleg. “Dit moet geen olifant in de kamer worden.”

VVD-fractievoorzitter Claire Martens noemde het toen ‘een hele vervelende situatie’, maar zei ook dat wat haar betreft Wijnants aan kon blijven als voorzitter van het presidium. “In het fractievoorzittersoverleg moeten we dit bespreken. Het is aan de andere partijen om hem wel of niet als voorzitter te behouden.”

Maar nog voor dat gesprek plaatsvindt trekt Wijnants zich nu helemaal terug uit het presidium. Wel zal hij woensdag bij het fractievoorzittersoverleg aanschuiven om eventuele vragen te beantwoorden, en blijft hij aan als raadslid.