VVD en D66 oneens over uitbreiding Uilenstede

Amstelveen wil 2500 studentenwoningen bouwen op kantorenterrein Kronenburg, pal onder de vliegroutes van Schiphol. Om die reden werden de plannen eerder door luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen verboden. De VVD is het daar mee eens, zo bleek dinsdagavond tijdens een kamerdebat over vliegveiligheid.



"Bouwen onder aanvliegroutes en veel mensen toevoegen aan de klagers moeten we niet doen," aldus Dijkstra. "Dan creëer je alleen maar nieuwe klagers en komt er straks een partij die zegt dat we de Buitenveldertbaan maar helemaal moeten sluiten. We willen Schiphol niet op slot zetten. Je moet zelfs mensen weghalen daar als dat niet in het belang van Schiphol is."



Maas

Amstelveen lijkt inmiddels een maas in de regels te hebben gevonden. Juist dinsdagavond werd bekend dat de gemeente in Kronenburg meewerkt aan de komst van studentenhotel Academic Hotel met 500 kamers van het bedrijf Student Experience. Omdat het om een hotelformule gaat en niet om huisvesting waar studenten permanent wonen, kan daar volgens de bouwregels rondom Schiphol niks tegen worden gedaan.



Regeringspartijen D66 en CDA zien niets in een bouwverbod onder vliegroutes. "Kunnen klagers van de toekomst niet zelf bepalen waar ze willen wonen en waarover ze willen klagen," reageert het voormalig Amsterdamse D66-raadslid Jan Paternotte. "Er wonen al jaren mensen in Uilenstede, moeten we die dan nu gaan evacueren?



"Waarom kunnen er in Amstelveen geen studenten bij komen die vooral 's nachts thuis zijn, als er niet of weinig vliegtuigen zijn. Er staan in Kronenburg wel shortstay en hotels waar mensen mogen overnachten, maar studenten mogen niet?"

Eén van de grootste opgaven in Nederland is de oplossing van de woningnood. Dan moet je ook naar dit soort locaties krijgen. PvdA-kamerlid Gijs van Dijk.